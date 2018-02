Las medidas de ajuste impactan a 350 funcionarios

Entre algunos aspectos puntuales, se dieron de baja unas 300 líneas de celulares corporativos y no se renovarán los contratos de flotas de vehículos que vencieron el 31 de diciembre de 2017. Este gasto en particular no se conoce en detalle, pero se presume que tiene una importante incidencia en el presupuesto.

Los datos fueron revelados ayer por el ministro de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno, Juan Pablo Prezzoli, hoy una pieza clave en el gobierno en la consolidación de la “etapa gutierrista”.

1000 millones de pesos de ahorro en el Estado provincial. Es la cifra que aseguró el gobernador Omar Gutiérrez que alcanzará con las medidas de austeridad que se aplican antes de que las anunciara el presidente Mauricio Macri.

El funcionario provincial sostuvo que se hizo un análisis en todas las carteras para “desburocratizar” funciones y es por eso que se dieron de baja 350 cargos políticos, lo que implica la baja de direcciones, coordinaciones, jefes de área y departamentos que estaban bajo la órbita de ministerios.

No obstante, eso no significa que los ex funcionarios se vayan del estado provincial, sino que percibirán un achique en el recibo de sueldo en los casos de personas que son de planta permanente. En el caso de los funcionarios puros, directamente hay una desvinculación.

“Es lógico que cambien las pautas y lineamientos de trabajo cuando hay otro gabinete sumado al plan de austeridad que anunció el gobernador”, justificó Prezzoli en diálogo con LM Neuquén.

El funcionario aseguró que el número fino del ahorro está en proceso y que se dará a conocer una vez que se termine de armar la nueva estructura de gobierno de la cual aún falta completar los estratos más bajos que respondan al mando de los flamantes y jóvenes funcionarios.

Prezzoli indicó que “hubo un esfuerzo entre todos los ministros” y que no se tocarán gastos sensibles relacionados con la Salud y Educación, pero sí los contratos que no son una prioridad.

CONTEXTO

Qué se toca y que no en el Estado

Otra “visión política”. Más allá del achique en los gastos del Estado, Gutiérrez y sus nuevos funcionarios le darán otra impronta al Gobierno, y elegirán qué tipos de gastos son acordes al plan de su gestión.

No tocar lo esencial. El gobierno provincial aseguró que no tocará gastos esenciales en el funcionamiento de Salud y Educación, pero sí desburocratizará áreas que implican la baja de contratos de alquileres de inmuebles y flota de vehículos.