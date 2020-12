Las mejores páginas y aplicaciones para descargar y leer cómics digitales

La aplicación tiene funciones como poder hacer scroll por las imágenes, hacer bookmarks, y modos de visionado en horizontal y vertical. Puedes mover las carpetas donde tienes el contenido, ver la lista o cantidad de imágenes y recortar sus márgenes.

Dark Horse Comics

Dark-horse.jpg

Dark Horse es una de las grandes editoras de cómics que puedes encontrarte en la industria, y tiene una aplicación web en la que puedes adquirir y leer online mucho de su contenido. Ofrece desde mangas hasta cómics occidentales como 'Hellboy', 'The Umbrella Academy', 'Mass Effect' o 'The Witcher' entre muchos otros.

Casi todo el contenido es pago y tendrás que comprar los tomos de las sagas que quieras leer. Sin embargo, también te ofrece algo de contenido gratuito, con algunas series o episodios que podrás leer sin problemas.

Marvel Comics

marvel-comics.jpg

Marvel es uno de los mayores pesos pesados de la industria del cómic, gracias a sus grandes franquicias de videojuegos. Hasta hace poco tenía una plataforma online llamada Marvel Digital Comics para vender sus cómics en formato digital, pero recientemente la cerraron para centrarse en sus aplicaciones móviles como plataforma de consumo para sus móviles.

Marvel Unlimited

marvel-unlimited.jpg

Marvel tiene otra alternativa llamada Marvel Unlimited. Se trata de una tarifa plana que por 10 dólares al mes o 69 dólares al año te da acceso a más de 28.000 cómics digitales de la editorial, incluyendo Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Avengers, Star Wars, Deadpool y muchos etcétera. Casi todo el contenido está en inglés.

ReadDC

DC.jpg

La todopoderosa DC Comics también tiene su propia web para poder adquirir en ella sus cómics digitalizados. Tiene una gran cantidad de secciones, desde la pensada para los que quieran iniciarse hasta otras para sus sagas más populares, los cómics imprescindibles o las novedades recién lanzadas. Deberás crearte una cuenta para tener en ella todo el contenido que compres.

Readler

readler.jpg

Otro lector de cómics ya descargados para smartphones tanto para Android como para iOS. El lector es compatible con los formatos de cómic digital CBZ, CBR y PDF.

Esta app móvil te va a permitir visualizar cómics desde nubes como Google Drive y Dropbox entre otras, pero también cargarlos directamente desde una URL o desde el correo electrónicos. Además, también podrás compartir páginas sueltas de un cómic mediante otras aplicaciones, como por ejemplo con WhatsApp.

Se trata de uno de los mayores nombres en el sector de la compraventa de cómics digitales, una tienda online que fue comprada hace unos años por Amazon, y que destaca por ofrecer los cómics de las grandes editoriales, como pueden ser Marvel, DC, Dark Horse o Image entre otras. También tiene a la venta cómics indies.

La mayoría de los títulos están en inglés. Además de un catálogo bien completo y perfectamente organizado en secciones.

ComiXology – Comics, Graphic Novels & Manga

Comic-book.jpg

En esta página se pueden descargar cómics gratuitos de forma totalmente legal, una de las mejores opciones es la de recurrir a los cómics de dominio público. Esto quiere decir que son obras que ya no tienen ningún tipo de derechos de autor, por lo que se pueden descargar y distribuir de forma totalmente gratuita. El usuarios sólo necesitará registrarte en su plataforma.

La página tiene más de 38.500 cómics en su repositorio, ofreciéndote todo tipo de categorías de diferentes décadas del siglo pasado.

Google Play Books

La aplicación de lectura de Google para móviles también está preparada para leer cómics.

Bubble Zoom on Google Play Books: Machine Learning for Comics

Manga Plus

manga-plus.jpg

Manga Plus es una de las grandes referencias a la hora de consumir este tipo de cómics en smartphones y otros dispositvos aunque también tiene una versión web. De hecho, la aplicación viene de la mano de Shueisha, una de las editoriales de manga más conocidas en el mundo. En su catálogo vas a encontrar obras como Dragon Ball, One Piece, My Hero Academy o Naruto.

MangaToon

Manga-toon.jpg

MangaToon es una app móvil que intenta seguir la estela de Manga Plus, pero que se centra en los webtoons o cómics indies, aunque siempre también siendo manga.

Las historietas son más cortas, y algunas pueden llegar a tener varias actualizaciones por semana. En cuanto a géneros, vas a encontrarte de todo, desde la acción y la comedia hasta el yaoi o romántica.