"Las mujeres trans siempre somos objeto de burla"

Muchas mujeres trans conviven con la violencia desde muy pequeñas. Violencia desde su familia que no las entienden, en el colegio, en la calle. Más grandes sufren el dolor de no conseguir empleo, y hasta de no poder acceder a una vivienda. Esas circunstancias afectan su calidad de vida, aunque a veces aparecen lazos que se convierten en oportunidades para pegar un “volantazo”.