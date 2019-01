Los empresarios inmobiliarios de Neuquén ya manejan con soltura los términos propios del sector petrolero y conocen al detalle las cláusulas habituales de las grandes operadoras para contratar alquileres. En medio de una inflación anual del 50 por ciento, Vaca Muerta es el combustible que los mantiene en carrera y sin sobresaltos, admiten referentes inmobiliarios de larga trayectoria.

“Hoy están entrando 70 personas por día a radicarse con sus familias por la expectativa laboral en Vaca Muerta. Vienen a Neuquén buscando un trabajo y eso genera una demanda de vivienda fuerte en la ciudad, que es muy distinto a lo que pasa en el interior de la provincia”, graficó Guillermo Reybet, dueño de la inmobiliaria que lleva su nombre.

Indicó que la promesa de los no convencionales generó una demanda estable de alquileres, pese a los vaivenes del dólar, la inflación y la gran cantidad de inversores que construyen torres de departamentos. “Por ahora, la oferta sigue siendo mayor que la demanda, por eso los valores tampoco se disparan”, acotó el empresario.

Dijo que la gente que llega a la ciudad a radicarse reemplazó este año dentro del mercado inmobiliario a la tradicional oleada veraniega de estudiantes universitarios. Concluyó que “el sector de los jóvenes viene bajando hace tiempo. Ya no es lo que era unos años atrás”.

Omar Blenkmann, de la inmobiliaria Landriani-Blenkmann, coincidió en que este año hubo una caída notoria de la demanda estudiantil “bastante por debajo del año pasado, pero el mercado de alquileres se mantuvo estable y prevemos que va a seguir así”.

El operador inmobiliario contó que, con la primera disparada del dólar, a fines de mayo, “la gente se retrajo y tuvimos dos meses bajos, pero después de eso es prácticamente una recta, no varía”.

Agregó que muchos clientes son familias de la zona que quieren departamentos a estrenar o casas “y un 40 por ciento son los que vienen de afuera, más que nada a través de empresas”, así sean petroleras o de servicios.

Oferta: El despegue de la industria petrolera alentó la construcción de viviendas y oficinas.

Boom de los barrios cerrados

“Los alquileres de viviendas se sostienen porque las empresas siguen llegando a radicarse, por eso también hay mucha demanda de oficinas y galpones”, remarcó Alejandra, de Makrich y Asociados. Indicó que tuvieron pedidos de estudiantes el último mes “pero buscan las zonas periféricas, que no trabajamos tanto, y en el centro el target principal son las empresas”.

Dijo que lo más requerido por las compañías “son casas o dúplex en barrios cerrados o con cierta seguridad, por eso ya no queda, no se consigue, no importa lo que estén dispuestos a pagar”.

Empresarios locales quieren que cada provincia tenga su ley de alquileres

Rechazan la norma nacional

En las inmobiliarias de la ciudad no hay demasiadas expectativas con el proyecto de ley de alquileres que transitará los despachos del Congreso en 2019, en busca de los votos para su aprobación. La mayoría de los expertos locales en el negocio señalaron que se trata de un texto normativo pensado para las transacciones de la Capital Federal y difícilmente se aplique acá, porque “Neuquén tiene reajustes de precios más moderados que los porteños”.

“Son realidades distintas”

“La realidad del interior es distinta a la de Buenos Aires y por eso cada provincia debería dictar su propia legislación para ser más federales en materia inmobiliaria”, argumentó el empresario local Guillermo Reybet.

“Si los alquileres se ajustan combinando salarios e inflación, como contempla el proyecto de ley, en 2018 hubiese terminado en un 42% de aumento y acá estamos trabajando con un 30%, porque el mercado es distinto”.

20 mil pesos por mes cuesta alquilar un departamento de un dormitorio en el Alto

Y eso no es todo, en el costo mensual de las viviendas preferidas por los actores de la industria petrolera (puede ser un trabajador o una empresa que asuma la vivienda de su empleado) hay que adicionar unos 3000 pesos, más o menos, que cuestan las expensas. Una casa con más espacio situada en un barrio abierto de la ciudad cotiza a unos 15 mil pesos mensuales en el mercado de alquileres.

LEÉ MÁS

La Justicia avaló la obra de la Avenida de los Ríos

Caso pionero en la provincia: podrá ser mamá gracias al vientre de su hermana