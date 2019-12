Las pilas botón, un peligro para los niños incluso en Navidad

"Las pilas botón son capaces de traer complicaciones a la salud, las más severas y con secuelas permanentes como por ejemplo la perforación del tabique nasal", puntualizó. El especialista dijo que "si bien no hay que alertarse, hay acciones que se pueden realizar a modo de prevención como verificar que el receptáculo donde se colocan esté reforzado con tornillos o trabas de seguridad para impedir su apertura, incluso ante una caída". También sugirió comprobar que los chicos no puedan "forzar o remover" la tapa que cubre las pilas con facilidad y en caso de que el juguete o dispositivo no tenga tornillos o las trabas sean débiles, "los padres pueden incrementar la seguridad utilizando pegamento común para sellar el receptáculo".

"Ante la sospecha de un accidente con una pila botón deben concurrir de inmediato a la guardia. Los padres no deben intentar retirar el cuerpo extraño por su cuenta, ni provocar el vómito, ya que una mala maniobra puede agravar la situación", advirtió Scarlato.

