Las pizzas que transformaron el Parque Jaime de Nevares en un fenómeno social

Sinónimo de heladerita y -sobre todo- pizza. Si, pizzas y la de La Ranchería, el pujante local gastronómico de los hermanos Mercedes y Álvaro Trejo, dos visionarios que apostaron por un emprendimiento con un marcado sentido social, frente al parque, en Alderete 920.

Es que en cuestión de meses lograron enamorar a una clientela fiel (devenida en comunidad de amigos) y potenciar los barrios de Santa Genoveva y Villa Farrel con una propuesta que se retroalimenta con los atractivos del parque y un acuerdo tácito entre vecinos de la zona y de otros puntos de la ciudad, para que todo fluya en armonía.

El fuego comenzó a crepitar semanas antes del 23 de mayo del 2022, día en el que La Ranchería abrió sus puertas con una tentadora y original carta de pizzas estilo napolitano y una novedosa propuesta lúdica que incluía reposeras, mesitas, juegos de mesa y pelotas para los que quieran esperar su pedido o compartirlo divirtiéndose en el parque tan solo dejando el documento nacional de identidad en el local, como garantía de devolución.

En la previa, un cartel que rezaba "La Ranchería: ya llega! En unos días, vení a ranchear!" comenzó a despertar curiosidad y a cautivar futuros habitúes. El proyecto ya contemplaba una cuota cultural con una guitarra y un ukelele a disposición de público y el intercambio de libros para dar lugar a una suerte de biblioteca colectiva.

Con esos condimentos nació el fenómeno. Chiquito, pero con el corazón gigante, La Ranchería explota cada noche y en especial los fines de semana de verano. Entre música, abrazos y saludos, se respira buena onda; una postal que a los ojos de un extraño se revela como un verdadero club de entrañables amigos. Una comunidad que trasciende las dimensiones del local y el horario de atención.

"Yo tenía muy buenas expectativas en relación con este proyecto. A mí me gusta mucho trabajar con objetivos, pero más allá de eso, con Mer estábamos con mucho miedo porque no sabíamos si La Ranchería iba a funcionar, si a la gente le iba a gustar, si la situación económica del país iba a acompañar porque es muy complicado emprender. Sí estábamos muy motivados, con ganas de crecer. Hoy en día puedo decir que lo que sucedió superó nuestras expectativas. No nos imaginábamos que la movida en el parque iba a tener tanta repercusión, ni la comunidad que íbamos a estar creando en conjunto. Estamos muy contentos con todo lo que se va dando", manifestó -agradecido y con orgullo- Álvaro Trejo, en diálogo con LMNeuquén.

"Nosotros abrimos en temporada de invierno y no sabíamos cómo iba a ser la dinámica del parque. La posta es que la gente se fue adueñando de eso y de la idea de ranchear. A nosotros nos encanta que intervengan y que le den su impronta", enfatizó, antes de ponderar la casualidad que los llevó a abrir la pizzería en Alderete 920, a una calle del espacio verde.

"Mer no eligió el local por el parque, sino porque el precio era bastante accesible y por la ubicación. En un principio ni nos imaginamos que íbamos a generar esto con el parque. A medida que lo fuimos proyectando pensamos en ofrecer las pelotas y las reposeras. Pero fue todo muy de a poco. Hoy en día el parque es como el patio de la Ranche y nos encanta poder disfrutarlo con la gente", postuló.

"La verdad es que estamos muy contentos por el fenómeno que se creó. La gente se apropió de ese espacio, no solo nuestros clientes, sino que también van otras personas con sus reposeras a pasar un rato en el parque. Por ahí no consumen en nuestro local, pero se creó ese espacio de encuentro", indicó - en sintonía- Mercedes.

"Los domingos es el único día que no abrimos y la gente igualmente va a juntarse ahí. Es un espacio hermoso que no solo lo cuidan quienes lo habitan, sino también nosotros", destacó, a lo que su hermano acotó: "De hecho, a la noche -cuando cerramos- Luis, que es parte de nuestro equipo de trabajo, se encarga de la limpieza del parque. Ahora tenemos la idea aportar semillas en la época de siembra".

"Estamos muy agradecidos con el barrio que también forma parte de esto. Es un espacio familiar, de amigos. La policía pasa todo el tiempo y no se generan problemas. Eso está buenísimo", recalcó Mer. "Hay gente que nos acompaña desde el principio, por eso estamos súper agradecidos y felices, incluso con la gente que trabaja con nosotros. Es un espacio que disfrutamos mucho", remarcó.

La fiesta del Mundial

Si hay algo que quedará en el corazón de la comunidad ranchera y de los vecinos del parque son los festejos en el Mundial de Fútbol de Qatar, especialmente luego de la épica final que consagró a la Scaloneta campeona del mundo con Lionel Messi como capitán.

"Con mis amigos y familia nos juntamos a ver los partidos del Mundial en el espacio de arriba del local, que vamos a habilitar en los próximos días. Cada vez que terminaba un partido convocábamos a la gente para festejar en el parque y lo de la final directamente fue una locura", señaló Mercedes sobre la felicidad que se palpitó en el Jaime de Nevares y que se extendió hasta la madrugada entre bailes, pogo y las mil y una interpretaciones de "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", entre otros cánticos. Cuando los incansables festejos ya se había ido a descansar en otros puntos de la ciudad, la fiesta en el Parque Jaime De Nevares continuaba como si recién hubiera arrancado.

El pulgar para arriba de los vecinos

"Yo voy bastante al parque y a La Ranchería, me gustan mucho las pizzerías de ahí. Ahora es el boom, así que tenés que ir temprano. Vas con tu reposera, la conservadora y lo bueno es que no han habido disturbios, la gente cuida el espacio. Te vas y ves que no hay mugre, como sucede en lugares donde hay carritos. Los mismos chicos de La Ranchería se ocupan de la limpieza. Además, la gente está muy concientizada, por lo menos en este parque nunca veo mugre. Eso está muy bueno, es una buena opción y el ambiente es re lindo", contó Andrea, una joven que vive en las inmediaciones del Jaime de Nevares. "Fui al parque para el Mundial, Navidad y Año Nuevo. Estuvo buenísimo. Se terminó armando una suerte de Palpalá, la fiesta que antes se hacía cerca del río", agregó.

"Para empezar, el parque le dio mucha vida al lugar. Eso se notó apenas lo abrieron y está bueno que haya un servicio de comidas. En su momento pensé en poner yo un carrito, pero se me adelantaron", comentó -entre risas- Fernando, otro vecino de la zona.

"La apertura de la pizzería generó movimiento en el lugar y la plaza no está tan desolada. Le dio cierta tranquilidad. También me parece genial que den reposeras porque el diseño de los bancos y las mesas de la plaza no están muy buenas, no son cómodos como para estar ahí", agregó.

"Algo para destacar es que los mismos chicos de la pizzería, al ver el tema de la higiene en la plaza, tomaron la iniciativa de limpiar e incentivaban a la gente para que cuiden el ambiente. Desde que estoy viviendo ahí, he visto abrir un par de locales y ninguno ha durado más de tres o cuatro meses, así que deben tener muy buenas relaciones públicas los chicos", concluyó con humor.

"Lo que más destaco de La Ranche es el servicio al cliente. Los dueños y los chicos que trabajan allí atienden muy bien, son muy respetuosos. Además implementaron el préstamo de las reposeras para estar en el parque, que está muy bueno. Y las pizzas están muy buenas también. La masa es deliciosa y si te sobra, la puedes comer al día siguiente y queda con el mismo sabor", precisó Jonathan, cliente y vecino del local gastronómico.

"Han implementado cupones de regalo por todo el parque, los colocan en diferentes lugares del barrio y los premios que dan están muy buenos. La otra vez hicieron un concurso de fútbol tenis", dijo, antes de evaluar positivamente acciones conjuntas con otros emprendedores (como productores de cerveza locales) o docentes de yoga o filosofía, por ejemplo. "Otra cosa que he visto y que destaco mucho es que les gusta que la gente se sienta cómoda. Yo tomo 'La Ranche', como un vamos a juntarnos, vamos a ranchear entre amigos", añadió.

La Ranche se agranda

El próximo 22 de marzo, La Ranchería abrirá sus puertas con una versión ampliada. Mercedes y Álvaro acondicionaron un espacio escaleras arriba para recibir a sus comensales.

"Estamos trabajando a full para inaugurar el segundo piso, que es una de las primeras cosas que proyectamos para este emprendimiento. Más que nada de cara al invierno, para que más personas puedan venir a ranchear puertas adentro. Este es un paso enorme, estamos muy contentos, sobre todo porque estamos hace menos de un año con toda esta locura", contó Álvaro.

"Si bien siempre nos acomodamos, ampliamos el lugar para que la gente pueda tener más espacio para ir y sentarse. En unos días el parque va a empezar a estar áspero", señaló Mercedes, haciendo alusión a los primeros fríos del otoño.

"Además, estamos trabajando para cambiar la habilitación y generar un espacio cultural. Hace poco hicimos un torneo de fútbol tenis y la idea es seguir generando otro tipo de contenidos para que la gente pueda participar y disfrutar", agregó.

"A futuro soñamos que este proyecto pueda llegar a más personas, que la comunidad se amplíe. Nos encantaría que hayan más Rancherías, otros locales en otras plazas y tener otro alcance. Si algún día sucede, vamos a priorizar que se mantengan los valores y la cultura amigable", prometió Álvaro.

"De momento vamos a ver qué nos espera este año. Desde ya, estamos agradecidos al apoyo que desde un principio nos brinda la comunidad ranchera, que abarca clientes, amigos, familiares, todo el equipo de trabajo, colegas, proveedores y todas las personas que desde antes de que abramos nos están dando una mano", concluyó.