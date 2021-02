Las sociedades secretas, los masones y el origen de Neuquén

Las palabras “Masonería” o “Masón” causan, con su sola mención, una serie de controversias en virtud, tal vez, del desconocimiento que se tiene sobre estos temas y, sin duda, por su mala prensa. Aun hoy se continúa debatiendo, entre otras cosas, si José de San Martín fue masón o no y en cuanto modeló dicha sociedad secreta nuestro destino histórico como nación.

En este sentido tratar el devenir histórico de la ciudad de Neuquén asociada a la masonería no es menos polémico, sobre todo si el punto de partida son pruebas y fuentes históricas que sacan a la luz verdades que nos ayudan a entender de un modo más cabal como se fue forjando nuestra identidad como región.

origenes-masoneria.jpg Felipe Stelzer.

-¿Cómo surge la idea da dar una charla sobre un tema tan controversial?

La charla sobre “El Esoterismo en los Orígenes de Neuquén” está enmarcada en un Ciclo de Charlas todas referidas en los comienzos históricos de nuestra ciudad. Uno de los temas más interesantes es el tema de la Masonería que, aunque ya ha sido muy estudiado y analizado, en la medida en que como investigadores vamos profundizando y encontrando más información, van apareciendo otros aspectos que llaman significativamente la atención. Esta indagación trae aparejada la presencia de otras Escuelas Esotéricas como la Teosofía y el Espiritismo.

- ¿Qué es la Masonería?

La Masonería fue sin dudas uno de los factores impulsores del surgimiento de la ciudad. Muchos personajes del quehacer político tenían además una probada filiación a varias de estas sociedades. La Dra. Susana Bandieri tiene interesantes investigaciones en ese aspecto de la formación de sociedades masónicas en lo que fueron los territorios nacionales en los cuales se empezaron a instalar darle forma y fortalecer el Proyecto Nacional a finales del siglo XIX. Innumerables figuras políticas de la Argentina van a gestar la propuesta de instaurar ciudades con influencias masónicas en su organización y trazado.

plano.jpg Plano de la ciudad de Neuquén.

- ¿Qué personajes de la nuestra historia local pertenecían a la Masonería?

Los principales personajes de la historia de Neuquén, cómo, por ejemplo: Casimiro Gómez, que compró estas tierras a finales del siglo XIX. Recordemos que tras lo que fue “La Conquista del Desierto”, aquella campaña de ocupación de las tierras muchas de ellas se pusieron en remate público y Casimiro Gómez, que era un empresario que se dedicaba a vender artículos de cuero al ejército, es quién obtiene el “Triángulo de la Confluencia”. Este empresario pertenecía a una Logia Masónica de Buenos Aires y estaba muy relacionado con Bouquet Roldán que había sido por entonces designado como Gobernador del Territorio de Neuquén y que pertenecía a su vez también a otra Logia de la Masonería.

Bouquet Roldán impulsa el traslado la capital desde Chos Malal hasta su ubicación actual junto a su Ministro Joaquín V. Gonzalez, miembro también de la masonería. Los masones constituían una “sociedad secreta” que hoy se hace llamar una “sociedad discreta” dado que, si bien se da a conocer su existencia, veda a la los “no-iniciados” (a quienes no son miembros de la logia) mucha información de sus actividades y conocimientos. Uno puede saber dónde se encuentra el templo, pero no va a acceder a conocer cuestiones sobre la ritualidad por ejemplo y en ese sentido sigue siendo secreta.

Comercio-Farmacia-Ferruccio-Verzegnazzi.jpg La farmacia Ferrucio Verzegnazzi.

- ¿Se trata entonces de un proyecto a nivel nacional proyectado para nuestra región?

Las logias masónicas llegaron acá a través de muchos de sus representantes que participaban de sociedades masónicas de Buenos Aires para formar poco tiempo de la fundación de Neuquén el 12 de septiembre de 1905 una Logia Autóctona denominada: “Logia Obreros de la Luz” fundada unos meses antes en enero de ese mismo año.

Desde aquellos primeros años, esta Logia va aportando su influencia al paisaje urbanístico que puede constatarse por la presencia de una serie de símbolos y el diseño de la ciudad acorde con su perspectiva ideológica. Eduardo Talero, Comisario en un primer momento y posteriormente secretario de Bouquet Roldán, plantea un diseño urbano totalmente atípico. Las ciudades de tradición hispánica tienen un planteo de cuadrícula con una plaza central alrededor de las cuales se encuentran las principales sedes del poder. Todo lo contrario, a lo que ocurrió con nuestra ciudad que ni tiene dicha plaza central ni tampoco una aglomeración de instituciones como: el banco, el correo, la municipalidad, la gobernación, todo está disperso en el área del centro. Una dirección Norte-Sur marcada por la Avda. Argentina y las diagonales en cuyo centro (donde está emplazada la estatua del Gral. San Martín desde 1954) originalmente estaba ubicado el monolito fundacional. Ese monolito es un símbolo masónico que data de la antigüedad (la civilización egipcia) y que es de carácter “solar” que entre otras cosas representa además la “rectitud” como uno de los principios rectores de la Masonería.

- ¿Por qué se habla de la dicotomía entre la Iglesia y los masones?

Bueno hay muchas razones, pero por ejemplo si vamos a los hechos históricos de lo que ocurrió en nuestra ciudad, en principio no había un lugar previsto para la ubicación de la Iglesia por parte de aquellos primeros masones que diseñaron su trazado, nos referimos a la primera capilla que hoy se ubica junto a la Catedral.

En 1906, cuando se instala aquella primera iglesia provoca una reacción entre los representantes de la masonería cuya respuesta será la apertura de la Biblioteca Rivadavia en 1908 como templo del saber cómo lo constituye una biblioteca pública que pugnaba con el saber dogmático religioso al que se consideraba un rasgo de oscurantismo.

La Masonería si bien no es anti religiosa, tiene sus diferencias con lo que es “lo institucional”. Surgida fuertemente en la Europa de los siglos XVII y XVIII toma los valores de la “Ilustración” que se oponía fuertemente al Poder de la Iglesia y a las Monarquías Absolutistas. Los masones siendo profundamente religiosos engloban una gran cantidad de conocimientos religiosos no sólo de las “religiones del libro” (judaísmo, cristianismo e islam, etc) sino también corrientes de filosofías y escuelas orientales.

- ¿Existieron además otras logias y sociedades secretas?

De la “Logia de los Obreros de la Luz” se produce un desprendimiento que da origen a la “Logia de la Verdad” en la cual se siguen repitiendo los nombres de muchos personajes de nuestra historia local cuyos apellidos dan nombre a muchas calles de nuestra ciudad. Ferruccio Verzegnazzi, primer farmacéutico de Neuquén también fue miembro de la “Logia de la Verdad” el ya pertenecía a una Sociedad Teosófica con sede en Europa en dónde residía antes de radicarse en Neuquén.

Verzegnazzi llega a Argentina en el mismo barco que Juan Benigar, a quién no conocía previamente a pesar se ambos Teósofos y desde Buenos Aires vienen directamente a Neuquén lo cual es llamativo. Juan Benigar, figura destacada como investigador y divulgador de la cultura de la Patagonia fue iniciado e a su llegada, también en “La Logia de la Verdad”. Nos queda rastrear si llegar a este lugar del mundo con una misión precisa como las que se encomendaba a los altos miembros de la masonería”

La lista es extensa, tanto de personalidades como otras sociedades que tuvieron incidencia en la región como es el caso de los Espiritistas quienes revolucionaron los ambientes intelectuales de la época y a cuya influencia no fuimos ajenos. Seguir indagando es una tarea que nos aportará respuestas sobre aquellos “Hombres Iluminados” de la Ilustración que proyectaron en sus ideales el devenir del presente que todos quisiéramos poder entender.

Glosario

Masonería: sociedad Secreta muy antigua que adopta su nombre del Mazo (martillo de los constructores medievales) y cuya simbología, refiere a una serie de tradiciones de origen simbólico, cuyo propósito se vincula con la tradición de construir a modo de los primeros arquitectos de la humanidad a modo de inspiración, un hombre nuevo y una nueva humanidad basándose en los más nobles principios filosóficos.

Sociedad Teosófica: sociedad de estudios de religiones comparadas fundada a fines del siglo XIX en por H.P.Blavatsky cuyo objetivo era la búsqueda de la Verdad

Espiritismo: doctrina de origen francés, desarrollada por su máximo exponente Allan Kardec cuyas prácticas consistían en contactar los espíritus de los fallecidos.