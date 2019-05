Las tierras de la U9, en un laberinto judicial

Predio-de-la-ex-U9-página-4-3.jpg Sebastián Fariña Petersen

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es el organismo nacional responsable del desarrollo inmobiliario en la ex U9. Hace un año, anunciaron que habían dividido el predio en 10 lotes y los iban a subastar por etapas, pero todavía no vendieron ninguno. Solo iniciaron la oferta pública de los dos terrenos más cercanos a la calle Alberdi y todavía no encuentran compradores.

El jueves pasado, la AABE publicó en el Boletín Oficial una nueva postergación para la subasta de esos dos primeros lotes. La nueva fecha es el 14 de agosto, justo en el medio del proceso electoral a nivel nacional y municipal.

Originalmente, los terrenos se iban a vender en diciembre del año pasado, pero después se pasó la fecha para marzo, luego a mayo y ahora se pateó tres meses más. En cada oportunidad, el fundamento oficial para la prórroga es “lograr una mayor difusión y participación”.

Predio-de-la-ex-U9-página-4-2.jpg Sebastián Fariña Petersen

Mientras en Buenos Aires siguen buscando inversores, en Neuquén las cosas tampoco avanzan. El Municipio empezó a abrir las calles que delimitan cinco manzanas en el predio extramuros, pero tuvo que frenar los trabajos por una medida de no innovar del juzgado federal de General Roca. Los jueces señalaron que la cárcel fue un centro clandestino de detención en la última dictadura y hay que asegurar que se preserve el sitio donde se cometieron los crímenes de lesa humanidad antes de seguir con cualquier construcción.

Fabián García, el secretario municipal de Movilidad, contó que solicitaron el levantamiento de la medida “pero hasta ahora no tuvimos éxito”. Agregó que recién cuando los jueces los autoricen podrán retomar la apertura de calles y las conexiones de gas, luz y agua.

El funcionario opinó que este freno judicial no debería afectar a los privados que compren los lotes a subastar “porque son cosas independientes, ya que donde se va a urbanizar nunca hubo nada, no hubo edificios”.