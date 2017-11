Cuando el plantel albinegro llegó al estadio naranja para disputar la 12ª fecha de la zona 1 del Federal A, se encontró con sal desparramada por todas partes en el vestuario visitante. “La verdad es que no sé de dónde salió, me parece que tiene que ver porque era Cipolletti. No creo que el próximo partido, cuando venga Rivadavia, haya un panorama parecido”, sostuvo Laspada, y añadió: “Hubo una superioridad física, de movimientos, de volumen de juego, que no tuvo que ver ni con sal ni con azúcar”.

"Este es un torneo muy parejo y los equipos efectivos son los que están arriba, que son los que llegan cuatro veces y meten tres o cuatro”. Mauro Laspada DT de Roca, que de local sumó el 50% de los puntos en juego

“Sin duda fue el mejor partido de Roca en el torneo, por todo lo que tenía que ver con la tabla de posiciones, porque es el clásico de toda la vida, la cantidad de tiempo que hacía que no se le ganaba y por la forma en que se le ganó. El hincha de Deportivo Roca lo va a recordar por mucho tiempo a este partido”, destacó el ex jugador de Olimpo de Bahía Blanca.

Laspada se acordó de su último paso por La Visera en la tercera fecha, cuando su equipo tuvo una salida lamentable del campo de juego, siendo maltratado por efectivos policiales. “En mi carrera he visto cosas peores que la sal. Esas cosas no influyen en nada, es folclore y hasta la gracia de alguno. Lo importante es que llegues bien y te vayas bien del estadio, no como nosotros cuando nos tuvimos que ir de La Visera empujados y pateados por los policías, esa es la diferencia”, dijo y agregó: “Lo único que puedo decir es que si fuese por la sal, mañana voy a comprar un camión de sal para poner todos los partidos, porque la verdad nos dio un buen resultado”, bromeó.

Independiente, a cortar la racha negativa en Cipo

Desde hace un año, Independiente no suma en La Visera y hace 29 meses que no gana. Este domingo, desde las 19:30, volverá a visitar el estadio de calle O’ Higgins, con el objetivo de cortar la racha para continuar con la levantada en el torneo Federal A.

El último clásico interprovincial en Cipolletti fue a mediados de diciembre del 2017, en una noche sensacional de Matías Sosa - antes de partir a Brasil-, quien marcó el gol del triunfo a cuatro minutos del final que le dio al Albinegro, además de la clasificación a la zona campeonato, el pasaje para disputar la Copa Argentina.

Pero en su visita previa -la fase regular contaba con cuatro rondas-, el Rojo se fue de La Visera con un empate 1-1, con goles de Mario Ávila para los neuquinos y de Cristian Taborda para el local.

Un año y medio atrás, en mayo del 2015, Independiente logró la única victoria en La Visera desde su invitación a la categoría. Fue un 2-0 con tantos de Fernando Pirotta y Santiago Vergara.

El domingo, el Rojo se encontrará con un Cipo golpeado, después de la derrota con claridad en el clásico ante Roca y con la necesidad urgente de ganar.

El Rojo le ganó el clásico al Decano

Se completó la octava fecha de la Copa Neuquén de Lifune, con la victoria 2 a 0 de Independiente de Neuquén sobre Pacífico.

La zona C del certamen neuquino se puso al día ayer por la tarde en La Chacra, con un claro triunfo del Rojo, que tuvo entre sus figuras a Orlando Porra, quien además fue el autor del gol que abrió el tanteador. El segundo lo marcó Enzo Petreto.

Con el triunfo, Independiente es líder en soledad, a tres unidades de Sapere y Confluencia.

