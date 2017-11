Jara: "En Cipolletti, a los visitantes se los respeta"

“Son cosas que no se hacen. En lo personal sólo creo en Dios, así que no me afecta, pero es parte de un folclore que ya no va más”, expresó.

De lo que sí está seguro el central es que este tipo de actos diferencian a los clubes. “Eso nos marca lo que es Cipo y lo que es Roca. Acá al visitante se lo respeta. Algunos creen que hasta pecamos de buenos”, cerró con elegancia el 2, evitando agrandar una polémica que desenfoque al grupo de lo que realmente importa: volver a ganar rápidamente para dar vuelta la página, porque se viene el clásico con Independiente en La Visera.