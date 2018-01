Laurita le metió presión a Fede Bal

“Fede me banca mucho”, aseguró la bailarina tras contar que con el hijo de Carmen se ve solo los lunes ya que ella se encuentra en Buenos Aires y él en Mar del Plata haciendo temporada. “Se hace largo, pero extrañarse es lindo, tiene su magia. Después de la mala experiencia que tuvimos el año pasado, es un desafío. Las cosas están saliendo bien y estoy segura de él. Maduró mucho como hombre. Hoy tiene un cambio grande. Lo veo tranquilo. No se persigue ni se enrosca con tonterías”, afirmó la conductora de Radio Vale y añadió que está mas enamorada que nunca. “Me quiero casar con Fede y tener hijos!”, anunció y aclaró: “No ahora, prefiero vivir el noviazgo a full primero y realizarme en mi trabajo. Ser madre requiere estar parada un tiempo y yo me quiero dedicar a full”, explicó.

Más allá de la confianza que le tiene a Bal, Laurita reveló que le puso los puntos antes de que partiera a La feliz: “Le dije que si deseaba volver a esa vida (de fiesta) lo aplaudía, pero lejos mío. Yo quiero una relación normal”.

A su vez, la ex de Federico Hoppe reconoció que en un momento pensaba que Bal no era para ella. “Somos distintos: a él le gusta tomar alcohol y salir a bailar, y a mí no. Pero me equivoqué”.

Las tangas de Carmen

Al hablar de su suegra, la ex campeona del “Bailando” se deshizo en elogios. “¡Es divina conmigo! Lo primero que me regaló fueron tres tangas”, comentó divertida.

Quiere ser la nueva Susana

Mientras los productores se la disputan, Laurita es la figura de Radio Vale, conduce Combate y se prepara para para protagonizar el musical de Rapunzel junto a Mariano Martínez en teatro. La rubia aseguró que el “Bailando” es una etapa cumplida y que ahora quiere abocarse a la conducción: “Salvando las distancias, mi referente número uno es Susana, que fue vedette, hizo musicales, cine, comedia y hoy conduce. Me hipnotiza verla”.