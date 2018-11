Laurita metió la cola y estalló el escándalo

“Me llamaron para decirme que me desvinculaban. Pregunté por qué y me dijeron ‘no sé, viene de arriba’”, contó angustiada la ex del galán en Los ángeles de la mañana.“Por lo visto, no gustó lo que pasó”, dijo antes de afirmar que cree que Laurita la bajó. “Es muy injusto. Me lo venían diciendo, ‘tené cuidado, porque si se cruza con vos, te va a bajar’. Se sabe que es una picaseso, hasta no lograr su objetivo no para, es muy estratega. Planta el personaje de buena y por atrás va por todo”, disparó.