Lautaro fue dado de alta y ya inició la rehabilitación

Ayer, Lautaro fue trasladado al Centro Madre Teresa, donde continuará con su rehabilitación. Su mamá, Vanesa Speranza, contó: “Cuando lo veía entrar al Centro lloraba de alegría y él me decía ‘quedate tranquila que ya no me voy a morir’, pero yo estaba emocionada por todo lo que pasó y que él ahora afronta la etapa de rehabilitación. Fue todo un milagro, por lo que agradezco a todos los que oraron por él y también a los médicos que lo sacaron de casi una muerte cerebral”, dijo en declaraciones a LU5.

Lautaro fue agredido el 1º de enero a la salida de una fiesta, cuando intentó frenar una pelea y dos jóvenes lo golpearon ferozmente con un piedrazo y dos patadas en la cabeza.

Por las agresiones hay dos jóvenes de 18 años acusados, uno por intento de homicidio y el segundo por lesiones graves con alevosía.

“Tuvieron intenciones de hacer un daño, por lo que yo quiero que paguen por esto para que aprendan”, destacó Vanesa.

“Es increíble el nivel de violencia que hay en Neuquén. Si bien Lautaro vivía solo, yo cada vez que salía no podía dormir y esto no está bueno”, concluyó.