Le bajan las persianas a Remax: ¿cuál es el impacto en Neuquén?

“El principal problema de Remax es que permite que ejerzan la profesión de martilleros personas que no tienen capacitación y no están matriculadas”, expresó Guillermo Reybet, integrante del Colegio de Martilleros de la provincia. Según indicó, las personas que operan en Remax no trabajan en relación de dependencia sino a través del pago de un monotributo y no tienen el título universitario que los habilite para ejercer.