Le bloquearon la cuenta de Tinder por ser muy linda

Ante la duda, y sorprendida por lo ucurrido, la modelo volvió a descargar la aplicación, sin embargo no pudo iniciar sesión debido a que efectivamente había sido denunciada por “trucha” por parte de los usuarios.

“Viajo mucho, así que quería salir y conocer gente nueva, así que compré el paquete más caro que ofrecen en Tinder y que te permite establecer tu ubicación en cualquier lugar del mundo. Usé imágenes limpias, hice todo lo que se suponía que debía hacer y conseguí algunos contactos interesantes”, contó la modelo. En ese momento, la chica pensaba que todo iba a fluir sin problemas, pero... “Luego, después de un par de horas, volví a ver un par de vistas previas de mensajes y me bloquearon la aplicación. Los mensajes que me dejaron denunciaban que yo no era real, que mis imágenes estaban alteradas”, denunció la joven.

A pesar de su apariencia provocativa, sobretodo por las imágenes que comparte en la red social Instagram, Holly insistió en que siempre ha sido una verdadera persona tímida y que convive con un lado nerd que no tiene miedo de mostrar: “Soy toda natural, muy en forma y rubia. Tengo un lado nerd y no tengo miedo de mostrarlo, pero la verdad es que dependiendo del vestuario o el maquillaje, puedo pasar de parecer una chica universitaria natural o una bomba”, se sinceró.

Según lo señala el diario Mirror, Holly renunció a Tinder e incluso terminó enfurecida al sentirse discriminada por los usuarios de la aplicación. Pero tiene algunos consejos para cualquiera que quiera salir con ella: “No te esfuerces demasiado. Todos son más deseables cuando son fieles a sí mismos. También me encanta cuando un chico huele bien”.