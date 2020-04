Le depositaron 8 millones de dólares por error

Charles Calvin es un bombero voluntario en New Chicago y, sin que él lo supiera, había recibido una insólita cifra en lo que fue su primer pago de estímulo del gobierno federal el viernes pasado. Por lo que no entendía lo que pasaba cuando el recibo le mostraba semejante cifra.

01302.jpg

Solo sacó 200 dólares, pero tenía mucho más para retirar. En su cuenta había más de 8 millones de dólares, cuando él se suponía que solo debía recibir 1700. Sin creer lo que estaba viendo, corrió su tarjeta nuevamente pero decía lo mismo. Se quedó analizando lo que pasaba un rato y pensó: "no hay forma en el mundo de que esto pueda estar sucediendo".

Entonces, se acercó a la mujer que atiende la estación de servicio donde estaba el cajero y le preguntó si habían estado teniendo algún tipo de problemas con aquella máquina. "Ella me dijo que no se habían reportado problemas y que la máquina se había usado varias veces durante el día", explicó. "Le mostré el recibo y ella lo miró, me mira, volvió a mirar el recibo", relató con gracia. "Ella dijo: ‘¿Tienes tanto dinero en tu cuenta?’. Y yo le contesté: ‘No, soy pobre. Estoy aquí tratando de sacar dinero para poder pagar el alquiler’".

Sin que nadie entendiera nada, Calvin se fue, pero decidió llamar a un amigo que es policía en el área. "Cuando lo miró, dijo: ‘Mierda, ¿tienes 8.200.000?’". En el banco a Calvin le dijeron que su saldo solo mostraba u$s13, no u$s8.2 millones. Nadie sabe qué pasó. "Es un poco horrible", dijo: "Pasás de ser millonario un segundo y luego vuelves a la bancarrota nuevamente. Pero bueno, una vez que eres pobre no tienes otro lugar a donde ir más que subir ".

Caminó y juntó toda una fortuna

El británico Tom Moore, de 99 años, consiguió más de 5 millones de dólares en donaciones para combatir la pandemia, que serán destinados a financiar la salud pública del Reino Unido. El reto: caminar 100 vueltas de 25 metros alrededor del jardín de su casa con su andador.

LEÉ MÁS

Brasil volvió a superar los 200 muertos en un día: la comparación con Argentina

Desde la OMS aseguran que hay tres vacunas en etapa de prueba