Le desvalijaron la casa y la Policía la mandó al trueque

Lo primero que advirtió la mujer de 55 años al llegar a su vivienda de calle Automóvil Club Argentina al 400 fue que su gata estaba afuera. Eran las 15 del viernes y hacía tan sólo tres horas que había salido de su casa, donde dejó a la mascota en el interior.

Apenas llegó, Laura descubrió que el portón estaba roto y que le habían barreteado la puerta de entrada. “No me puede estar pasando esto”, pensó, y a pesar de no saber si los delincuentes seguían adentro, ingresó porque, según expresó, no le tiene miedo a nada.

“Al principio era imposible saber qué me habían robado porque estaba todo revuelto”, sostuvo la mujer y asumió que los ladrones deben haber estado buscando dinero.

“Ya no me quedan ganas de nada”, afirmó Laura, en relación con que no piensa reponer lo que le sacaron porque cree que le van a volver a robar.

“Todos estamos aterrados. La Justicia no hace nada y los políticos tampoco”, se descargó y apuntó que hace público lo sucedido con el objetivo “de que sirva para algo”.

“A mi vecino de la esquina le robaron tres veces y a la veterinaria de la cuadra le entraron por el techo hace un mes”, detalló sobre la ola de robos en la que ahora se incluye a sí misma.

“La misma Policía me dijo que vaya al trueque para ver si podía recuperar las cosas”, sostuvo la mujer, e indicó que no ve pasar patrulleros por el barrio.

“Naturalizamos estas situaciones y terminamos dando las gracias de que esperaron a que no haya nadie”, reclamó. Asimismo, afirmó que ahora pondrá cámaras y alarmas a pesar de que no le gusta, “porque alguna solución tiene que encontrar”.

“La seguridad nos la tiene que brindar el Gobierno”, manifestó, tras lo que sentenció que “los políticos no se enteran de lo que pasa viviendo en sus barrios privados”.

Mientras Laura reclama que alguien haga algo, dijo que los ladrones le tiraron los libros y se llevaron en su notebook la tesis de su maestría de ingeniería civil.

La delincuencia no les da tregua

En junio de este año, los vecinos de Huiliches ya habían advertido una seguidilla de robos y habían hecho público su reclamo por mayor presencia policial en el barrio. “Nos roban cuando nos vamos a trabajar, estamos muy desprotegidos”, manifestaron a LM Neuquén.