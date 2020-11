"Le dije que se fijara porque Alfredo estaba pasado de droga"

La joven declaró que cuando tenía 14 años comenzó a ir a unas fiestas que se organizaban en la casa de Alfredo Escobar porque como era chica, no la dejaban entrar al boliche. “Se juntaban varias personas, se consumía alcohol y mucha droga, bailábamos y mientras tomábamos algo, habían algunas personas que tenían relaciones en frente de nosotros”, confió la testigo y aclaró que dejó de concurrir luego de que una amiga suya quedara embarazada y el amigo de Escobar no se hiciera cargo.

Así, cuando un día quedó abierto el chat de Messenger de Cielo en su celular, unas semanas antes del femicidio, su amiga pudo observar la gran cantidad de mensajes que le escribía Escobar, pero ella no contestaba, por lo que le consultó.

A-Juicio-Cielo-Gen-AM.png Agustín Martínez

“Che amiga, ¿Te estás escribiendo con Alfredo, el Escobar?´ le pregunté y ella me dijo 'No, ni ahí. No le doy pelota'”, relató sobre la charla con Cielo y luego le advirtió: “Fijate que está pasado de droga. No te conviene. No es un buen chabón”.

“Ella era mi amiga. Nunca querría algo así para ella”, afirmó y agregó que Cielo le dejó bien en claro que nada que ver con Alfredo. "No boluda ni en pedo, sabes que no estoy ni ahí con esas cosas", fue la respuesta que le dio a su amiga. Además, la joven confió que eran re confidentes y siempre se contaban con quien estaban o se veían: "Si ella hubiera querido verlo por fuera de otra cosa, creo que nos hubiera dicho. Era como que se hablaba el tema de si alguien estaba con alguien".

Luego, le exhibieron el video de una de las cámaras de seguridad donde se ve a un hombre y una mujer caminando de espaldas y le preguntaron si los reconocía. "Si ella es Cielo, le conozco las zapatillas, el saco, la manera de caminar", refirió sobre la mujer y en cuanto al hombre aseguró: "A él también, le conozco hasta como camina. Es Alfredo".