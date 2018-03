Ya dentro de la ambulancia, Silvia habló con Intrusos y aseguró: “Estoy bien. Todo esto fue por tanta angustia, tanta presión y cosas feas que estoy pasando”.

En tanto, su hermano Guido detalló: “Le explotó el corazón por un grado de estrés muy grande y una tristeza profunda. No pudo resistir la (nula) relación con sus hijos, la falta de trabajo, la soledad, no tener un techo”.

El mediático contó que Silvia había pedido asilo en la Casa del Teatro, pero como “hay una lista de espera muy grande, priorizan a otra gente”.

Todo mal: Los hijos de la mediática se mantienen al margen de la vida de su madre.

Familia distante

“Me contó Guido lo que le pasó. Está muy mal, no sé si va a salvarse. Que sea lo que Dios quiera, soy católica”, dijo la madre de la ex de Silvio Soldán ante las cámaras de Confrontados. Pese a que la mujer tiene una relación distante con su hija, dijo que la recibirá en su casa si necesita hospedarse. “No la voy a dejar en un sanatorio sola. Esto no me lo esperaba. Mi marido está en las mismas condiciones. Yo estoy podrida de mi marido y de todo”, declaró, sin filtro, la madre de Silvia. Y agregó: “Creo que ni plata tiene. Me pidió que le compre una bombacha porque ella no usa y yo no tengo la cola de ella”.

En tanto, Marcelo, el hermano mayor de la rubia, dijo que sus hijos, Marilyn y Christian, se tendrían que hacer cargo de ella, por más que estén peleados. “Está todo mal con Silvia, los padres están grandes y no pueden cuidarla”.