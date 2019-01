Le falta el antebrazo y es la chica del clima de la BBC

Por otra parte, cuenta que su interés por el clima nació por su amor a la geografía, la cual estudió en la universidad. Y entre sus materias favoritas estaba la meteorología. “Es una de esas materias que entre más aprendes, más quieres saber”, dijo Lucy en una entrevista con el sitio Disability Horizons.

Su llegada a la BBC se produjo en el 2015, cuando vio una publicidad en la que ofrecían talleres para jóvenes periodistas. Ella no lo dudó y se presentó. “Me respondieron y me ofrecieron un lugar en el taller. Fue muy emocionante ese momento”, admitió.

El taller fue intenso pero valió la pena por todo lo que aprendió.

Allí conoció a su mentor, quien la ayudó y guió durante el taller, y le explicó en profundidad de lo que se trataba ser una presentadora del clima en una cadena tan importante. “Cuando presentas el clima, no tienes un guión ni nada que te ayude, la mayoría del tiempo utilizas una pantalla verde, entonces te tienes que acostumbrar a hablar sin ayuda y apuntar siempre en el lugar adecuado”, comentó.

Lucy confiesa que nunca se imaginó que fuera a terminar como presentadora del clima. Ella creyó que su destino sería en una oficina, en un trabajo común. Pero fue el taller lo que cambió su destino; allí, gracias a su capacidad, se destacó. Luego, con mucho sacrificio y trabajo, se ganó el puesto. Y hoy es una de las caras del clima en la cadena de TV británica.

Pero Lucy, además, se presenta en desfiles y en todo tipo de eventos a los que es convocada. Milita por la igualdad de posibilidades para las personas con discapacidades en todos los ámbitos. Ella ya lo logró.

Lucy Martin, desde niña, fue alentada por sus padres a hacer lo mismo que los otros chicos. Eso fue clave.

Las prótesis no funcionaron con ella

Cuando lucy Martin era una niña, su madre decidió que comenzara a utilizar un miembro artificial. Pero no duró mucho. “no me acostumbré a la prótesis. Mi madre dice que pasaba la mayor parte del tiempo metiéndola en la caja de los juguetes”, recuerda hoy, y hasta se permite una sonrisa. el plan de la familia dio otro paso, que también quedó en la nada. “tenía una mano adicional en la escuela primaria, pero era demasiado pesada para cargarla y no me gustaba ir a la escuela con eso”, contó lucy.