Le fue infiel y pidió perdón con un insólito pasacalle

Los protagonistas de la historia de amor son Elena y Raúl. La dueña de la empresa que realizó el pasacalles contó la historia al programa radial "Otra manera" de MDZ Radio.

En el cartel, puede leerse: "Elena, perdóname que te haya ofendido con una zorra y por no pasar fin de año contigo. Es que se me cruzaron los cables. ¡Te amo! Perdóname, no volverá a pasar. Esa zorra no tiene dignidad, es una fácil bitch!!! Por siempre serás mi amor, mi vida, te amo solo a ti. Tu esposo Raúl".

