Le icardeó el novio a la hermana y se casó con él

La madre de las mujeres reveló que, en un principio, habló con Hayleigh y le pidió que reconsiderara la relación con Sam no solo por el bien de su hermana, sino también porque si él pudo hacer lo que hizo una vez, podría hacerlo dos veces. "No quiero que salga lastimada -explicó-. Pero ella me aseguró que ése no era el caso de ellos, que estaban hechos el uno para el otro, y que lo sabían desde hace mucho tiempo. Así que decidí dejarlo como estaba, sin intervenir más".

La madre aclaró que había hablado también con Sam, quien se había disculpado por la situación aunque le aclaró que "no hubiese sido justo casarse con Jennifer cuando en el fondo de su corazón estaba enamorado de Hayleigh". Y reflexionó: "No me gusta la situación, pero lo acepto a diferencia de Jennifer y mi esposo, quienes no entienden que ignorar la realidad no hará que desaparezca".

De hecho, contó que, en la interna familiar, le preguntó a su esposo si estaba dispuesto a arriesgar la relación con su hija menor, Hayleigh, al no asistir al casamiento y ser su acompañante en el pasillo camino al altar. Al enterarse de esta situación, fue la propia Jennifer la que intervino y acusó a su mamá de intentar poner al padre de su lado.

Desde que Jennifer fue abandonada por Sam no pudo rehacer su vida de pareja. De hecho, según contó su madre, "saltó amargamente de relación en relación porque no puede sacarse de la cabeza a Hayleigh y Sam".

Con problemas desde la niñez

De acuerdo a lo expresado por Jennifer, víctima de esta situación, Hayleigh enamoró a Sam a propósito e hizo cosas similares desde que ambas eran niñas.

Sin embargo, la mamá dijo que nunca se había dado cuenta de que se daba ese tipo de relación entre las hermanas. Incluso, con todo el enorme dolor que le representó a Jennifer, su hermana “le hizo un favor al quitarle el novio y permitirle seguir adelante sin ese amor que era claramente tóxico”.