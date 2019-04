Le llevaron el auto por mal estacionamiento y adentro tenía las cenizas de su esposa

Al hombre no sólo le pareció una “injusticia” que su Volkswagen Golf ´98 haya sido remolcado por una grúa, porque no tenía cómo probar si estaba o no realizando algún tipo de descarga, sino que en su interior tenía, además de la urna con las cenizas de su esposa, las llaves de la casa y dinero en efectivo.

Hacía un tiempo que había retirado la urna con las cenizas de esposa para llevarla a Mar del Plata, de donde era oriunda.

“Tuve una historia de amor con mi mujer de 38 años, cuando decidí dejarlas arriba del auto, porque otras circunstancias me impidieron viajar, lo tomé como que me estaba a acompañando de ahí en adelante hasta que se dieran la posibilidad de que pudiera viajar para dejar las cenizas en el mar”, señaló Salmoiraghi.

El hombre abandonó sus tareas como perito judicial, tanto en la jurisdicción de Río Negro y Neuquén, para acompañar a su esposa en su larga enfermedad. “Mi mujer murió el 24 de febrero a las 22.50 en el hospital Castro Rendón, tenía Alzheimer”, agregó.

El ingeniero indicó que su intención de hacer público su reclamo fue no sólo para dar cuenta de lo que consideró una “injusticia” sino para que se revea el funcionamiento del servicio de grúa.

Perrito en accidentología vial durante 37 años, cuestionó los criterios a la hora de multar y retirar el auto porque aseguró que no dejó el auto estacionado donde no se debía sino donde estaba autorizada la carga y la descarga. Entiende que fue como una multa a priori.

“La grúa levanta autos al que tiene la tarjeta de estacionamiento vencida. Tiene un fin recaudatorio, me pregunto por qué no se le hace multa al que conduce con exceso de velocidad o pasa los semáforos en rojo”, observó el hombre que recibió su primera multa.

Tras pagar una multa de 1.100 pesos, recién a media mañana de ayer pudo retirar su auto del depósito de Intendente Carro y San Luis. “Es excesivo” sostuvo el hombre, al tiempo que indicó que se trata de “un sistema perverso”.

“Yo tengo un lema que es: ‘No se queje sino se queja’ y es lo que estoy haciendo. De adentro del auto no tocaron nada, pero no tolero las injusticias”, cerró el denunciante.