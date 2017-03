Le pidió casarse en medio de una película de Darín

PABLO MONTANARO

montanarop@lmneuquen.com.ar

NEUQUÉN

La forma en que Nelson Tarquini le pidió casamiento a su novia Cecilia Videla podría ser digna de una novela de William Shakespeare. El Cine Teatro Español fue el lugar elegido por este neuquino de 34 años para sorprender a su novia.

Para concretar la propuesta, Noelia y Agnese, dos amigas de Cecilia (32 años), le sugirieron a Nelson la idea de inventar una función especial en el cine con el objetivo de recolectar fondos para los chicos del barrio Los Hornitos, a través de la iglesia a la que la pareja asiste.

“Después de 15 años de convivencia, la forma de pedirle casamiento a Cecilia tenía que ser de una manera original”, comentó Nelson a LM Neuquén.

Así fue que el trío cómplice invitó a numerosos amigos y familiares el sábado pasado al Cine Teatro Español donde se iba a proyectar la película Nieve negra, protagonizada por Ricardo Darín y Leo Sbaraglia. “Fui al cine con mis amigas, que me habían dicho que era una función a beneficio”, contó Cecilia, quien trabaja como abogada. En un momento, su novio se retiró de la sala con la excusa de que lo habían llamado de la Cooperativa CALF, donde trabaja.

Con la complicidad del personal del cine y de la Fundación BPN, cuando se proyectaban las publicidades irrumpió un video con un joven de espaldas en la costa del río Limay mientras una voz en off relataba la historia de la pareja desde que se conocieron, hace quince años, en el barrio Maronese. “Al principio no me daba cuenta de que el que estaba en la pantalla era Nelson y seguía charlando con mis amigas, pero después apareció una foto de nosotros juntos en San Martín de los Andes y grité: ‘Esa soy yo’”.

Cecilia quedó paralizada cuando vio a Nelson en el escenario con un ramo de flores y con un cofre con dos anillos. “¿Te querés casar conmigo?”, le preguntó Nelson a su novia, que no salía de su asombro y felicidad. “No puedo creer esto. Sí, me quiero casar”, le contestó.

Nelson comentó que eligió el sábado porque ese día cumplían 15 años de noviazgo. “Hacía tiempo que dábamos vueltas con la idea de casarnos. Ahora ya pusimos fecha: 9 de diciembre”, señalaron.

“Más allá de esta hermosa situación que vivimos, acaso esto sirva para reafirmar la idea del amor, del compromiso entre dos personas que deciden formar una familia. Y sobre todo creer siempre en el amor a pesar de las tensiones cotidianas. Aprender y comprender al otro”, explicaron.