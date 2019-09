“Se presentó como el abogado Cristian Fernández, matrícula 025/32, que era de la Suprema Corte de Justicia y llamaba en representación de Anses por un fallo judicial de la ley 27260 por malversación de fondos. Señaló que salió en favor mi padre y que tenía para cobrar suma de dinero acumulado de unos 186.500 pesos, que serán transferidos a la cuenta”, relató María del Carmen, en diálogo con LU5.

No le dijo que su padre había fallecido hace diez años, le dio su número de celular, para que no la llamen a su madre, luego activó la grabadora para grabar las conversaciones. “Seguí las instrucciones, verificaron que le había dado un número correcto y quedé que estaría frente a un cajero para que me transfieran los fondos a las 16”, comentó la mujer.

En esas horas, María del Carmen comprobó ante Anses que no había tal abogado, que tampoco era correcto el expediente que le habían dado y que su madre no tenía un turno al día siguiente para llevar la documentación requerida, según le había asegurado el supuesto abogado.

“Me llamó una persona se identificó como un escribano de Tesorería, encargado de hacer la transacción. Me indicó que introduzca la tarjeta, que coloque la clave e imprima el saldo que había en la cuenta. A todo le dije que lo estaba haciendo frente a un cajero cuando no era así. Cuando le dije que no podía imprimir, me pasaron con el abogado, quien me pidió que vaya a otro cajero y ante mi negativa, me dijo que iba a perder el turno y la transacción”, contó.

La mujer le aseguró que iría al otro día al banco, porque seguramente ahí la iban a poder asesorar. El supuesto abogado le dijo que entonces luego la llamaría, pero no se comunicaron más, y ella acudió a la Policía.

“Si mi madre lo hubiera atendido, seguro le hubiera dado más información”, se lamentó la mujer.

LEÉ MÁS

Temor por una nueva ola de cuentos del tío

Cuento del tío: se hizo pasar por un empleado de LMN y quiso estafar a una pareja