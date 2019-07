"Usted ha salido premiado con el diario La Mañana de Neuquén, por una suma de 100 mil pesos, más cuatro pasajes con estadía paga a Bariloche. Muchas felicidades. ¿Cómo le ha caído la noticia?", le afirmó educadamente el estafador.

A lo que el joven, le contestó: "¿Será verdad o me están jodiendo?". Ante esto, el hombre -que se hizo pasar por empleado de LMN- intentó convencerlo.

"No, no, cómo le vamos a tomar el pelo de una forma de mal gusto. Usted me dirá dónde se quiere hospedar, tenemos los hoteles más conocidos o en una cabaña frente al lago", le detalló el estafador e incluso, para concretar el cuento del tío le proporcionó un nombre falso de un director del medio.

Luego, el delincuente le indicó que, para la acreditación del premio de los 100 mil pesos, debía proporcionar el número de la cuenta de ahorro.

"Los bancos que nos respaldan son Nación y Provincia, ¿usted opera a través de cajeros automáticos?", le consultó el estafador, a lo que el joven le dijo no tener y ser albañil.

"Esto se puede resolver, pero tiene que autorizar de su entorno cercano, consultar que le presten un débito, en el día de la fecha", le insistió el delincuente y hasta le afirmó que una vez alojado en Bariloche hasta le iban a sacar a fotos para subirlas al diario.

"Los otros cuentos del tío están decayendo y puede que estén buscando otra variable, para que la gente caiga", Marcelo Jara, fiscal de la unidad de Delitos Económicos.

Posteriormente, el joven le consulta porque no podía serle abonado con un cheque, a lo que el estafador le explicó: "Estamos utilizando la forma más rápida y más segura de sistema de cajeros automáticos. Si le doy un maletín con la plata, al correr la bulla le pueden robar caballero por eso lo hacemos con el sistema de cajeros automáticos".

Tras un corte de la comunicación, el delincuente lo vuelve a llamar y le ofrece la aplicación del banco Comafi. En ese instante, el joven le advierte que había llamado al diario y se muestra escéptico del premio por lo que el estafador corta la llamada. Por el momento, el joven no radicó la denuncia.

Cabe destacar que desde LMN repudiamos el hecho y aclaramos que no existe ningún trabajador con ese nombre y alertamos que se trata una de las tantas variantes de las estafas conocidas como "cuento del tío".

Además, se suma que alrededor de las 13 de este lunes, otras dos personas oriundas de San Martín de los Andes, se comunicaron con este medio para consultar por la misma maniobra, aunque no proporcionaron mayor información, por lo que se desconoce si la estafa se concretó.

Consejos para evitar engaños

* No atender números raros. Evite atender llamadas de números privados o desconocidos. Si le ofrecen premios o beneficios, corte la comunicación.

* No dar claves personales. Nunca divulgue a desconocidos claves, contraseñas o nombres de usuarios. Ante la duda, consulte con un conocido.

* No concurrir al cajero. Siempre cortar las comunicaciones que soliciten ir al cajero o acceder al home banking.

* Desconfiar, ante todo. Evite dar cualquier información personal y financiera a través de llamadas o mensajes de texto. Ante cualquier duda, corte y dé aviso a la Policía.

