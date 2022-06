Le robaron $70 mil e hicieron una compra de $36 mil en el chino con su tarjeta

El hecho tuvo lugar el último miércoles, a las 9:15. A esa hora, Lidia estacionó la camioneta sobre calle Alcorta al 130 aproximadamente. Bajó con dinero en efectivo para realizar una compra, pero se dio cuenta que no le iba a alcanzar. Por eso motivo, volvió a la camioneta. "Fueron segundos, pero ya me habían robado. Imagino que con un inhibidor de alarma. Había gente en la vereda, policías a pocos metros, empleados de Red Sport que estaban trabajando, pero nadie vio nada", contó Lidia en declaraciones realizadas a LU5 Radio Neuquén .

La compra fue realizada con una tarjeta de débito del marido de la víctima, cuyo documento no estaba en la billetera robada. Es decir que en el supermercado chino o bien no le pidieron el DNI al cliente o bien este mostró uno que no coincidía con el titular de la tarjeta pero de igual modo le vendieron. "No puede ser que se manejen así, que permitan que cualquiera con cualquier documento trucho pueda comprar. El chino no se quiere hacer cargo porque dice que el comprador tenía el documento", manifestó la víctima del robo.

La víctima, acompañada de su marido, denunciaron el robo en el banco y en la comisaría.

Debido a la rápida reacción de la víctima y de su marido, la compra en el supermercado chino fue la única que pudo hacer el ladrón, ya que después de eso anularon todas las tarjetas.

En el supermercado chino les permitieron ver las cámaras de seguridad y pudieron detectar al ladrón comprando. "Llenó el carrito, se ve que lleva perfumes, bebidas, papel higiénico, de todo. Es un gordito con campera de jean. Le hice unas fotos, porque después los registros de las cámaras se borran", contó Lidia.

En total, el perjuicio económico sufrido por la mujer fue de alrededor de 106 mil pesos, entre el dinero en efectivo que le robaron y la compra realizada con la tarjeta de débito de su marido. Sin embargo, lo que más dolor le causó a Lidia fue perder una cartita que le había escrito su nieto, la cual llevaba siempre con sigo. "Lo que más me importa es recuperar una carta de mi nieto que tenía en la billetera", lamentó la mujer.