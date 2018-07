“Fue el jueves cuando fuimos con mi marido al mayorista entre las 16.30 y las 17. Uno va para ahorrar un peso al final terminás perdiendo el doble”, se lamentó en diálogo con LU5, Sandra Méndez.

La mujer relató que dejaron la camioneta EcoSport, modelo 2009, en la playa de estacionamiento del mayorista donde en el ingreso observaron que había un policía.

“Al salir, vimos que la camioneta estaba violentada, faltaban los 90 mil pesos y herramientas. Para nosotros, que nos cuesta afrontar esta economía, es mucho dinero. Íbamos a pasar a pagar tarjetas y préstamos atrasados. No quise meterla en la cartera porque no sabés qué hacer. Si tenés un mango no sabés si llevarlo encima”, comentó.

La damnificada señaló que le llamó la atención que la alarma de la camioneta no sonara en el momento del robo. Radicaron la denuncia en la Comisaría Segunda.

Dijo que “la policía del Yaguar se lavó las manos, no le importó nada, lo único que quería era que nos retiráramos del lugar. No se hicieron cargo de nada”.

Su marido les pidió ver las cámaras de seguridad, pero le dijeron que no tenía alcance hacia donde estaba la camioneta.

“Lamentablemente la seguridad que tienen en el Yaguar deja mucho que desear. Como familia que se gana el peso no se merece el maltrato y la falta de responsabilidad que hay ahí adentro”, enfatizó.