Le robaron la camioneta en la puerta del trabajo

“Yo entré a las 7 y cuando salí, a las 2 de la tarde, ya no estaba”, recordó el municipal sobre el hecho ocurrido el lunes. Explicó que dejó estacionada su Ford Ranger modelo 99 en calle José Rosas entre Richieri y Copahue, frente al portón de ingreso a la dependencia.

Si bien en otras oportunidades le habían abierto la camioneta y robado algunas herramientas e incluso un criquet, es la primera vez que le pasa algo así. Luego de comentar lo sucedido con algunos compañeros, se enteró de que hace un par de años robaron un Senda, pero confesó que todos dejan sus vehículos ahí porque es una zona con muchas cámaras, lo que les da confianza.

“Hace años que trabajo acá y siempre la estacioné ahí. Hablando con algunos compañeros, me dijeron que cuando entraron los camiones alrededor de las 12, ya no la habían visto”, detalló Pedro, y aclaró que se trata de una camioneta “viejita”.

La Ranger no tenía alarma pero estaba cerrada. Apenas notó que la camioneta no estaba, fue hasta la Comisaría Segunda y radicó la denuncia. “Me dijeron que hay una cámara de seguridad y que van a pedir los videos para ver si dan con el ladrón, pero hasta el momento no tienen ninguna pista”, sentenció.