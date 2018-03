Le robaron la camioneta y lo atropellaron al escapar

Cuando el hombre estaba por entrar su camioneta Jeep a un garage que alquilaba al frente de su vivienda, tres delincuentes llegaron en un auto y lo sorprendieron. Según las fuentes, al menos uno de los ladrones subió a su camioneta y lo atropelló al escapar. El hombre murió a los pocos minutos como consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que su camioneta apareció más tarde en inmediaciones de la Villa Zavaleta.

Agentes de la Policía de la Ciudad se entrevistaron con algunos testigos del asalto y revisaron las cámaras de seguridad de la zona en busca de identificar a los delincuentes. “Los testigos dijeron que lo encañonaron dentro del garage, le sacaron la camioneta, salieron y lo llevaron por delante, lo pasaron por arriba”, relató la propietaria del garage. De acuerdo con su testimonio, los delincuentes llegaron “en un auto rojo y tres chicos adolescentes que estaban en la esquina contaron que el señor salió corriendo y no sé de qué manera lo llevaron puesto”.

Hacía poco que Mércuri se había comprado una camioneta Jeep y, desde entonces, cada vez que llegaba a su casa del barrio de Barracas, la guardaba en el garage de enfrente.

La dueña del garage contó que fueron ellos quienes llamaron “a la ambulancia, a la comisaría, al 911, pero nadie apareció hasta los 30 minutos aproximadamente”. Y agregó: “Estábamos todos los vecinos desesperados. Era una persona correctísima”, afirmó la mujer. Y un vecino se quejó: “Es una vergüenza. El cuerpo estuvo tirado ahí seis horas, la mujer mirando al cuerpo en el medio de la calle”.

Bronca: Los vecinos de la víctima se quejaron con la Policía por la falta de patrulleros.

45 días tenía la camioneta

Hacía un mes y medio que la víctima había comprado la 4x4 marca Jeep. Al parecer, no fue un robo al voleo, ya que era un vehículo de alta gama.

