Un hombre resultó con una herida en su rostro y tuvo que ser atendido de urgencia el sábado por la noche en el oeste neuquino, tras ser atacado a piedrazos cuando volvía en auto a su casa junto a su familia.

Marcos Tricaleo, vecino del barrio Limay, explicó esta mañana en declaraciones a LU5 que el episodio denunciado ocurrió el sábado por la noche. "Fuimos a cenar con mi familia a la casa 2de mi mamá, que vive en el Barrio Nuevo, y volvimos por calle Crouzeilles porque me parecía un lugar seguro y nunca me había pasado nada".

La agresión ocurrió en un sector poco iluminado, cercano a la esquina de Ceballos. "De repente siento el golpe en la cara, era un pedazo de hormigón de una construcción. La verdad es que no lo vi, no sé quién me tiró eso y lo primero que hice fue acelerar, porque si frenaba no sé lo que hubiera pasado", indicó Marcos.

"Me fui hasta la comisaría del barrio, que está a pocas cuadras, estacioné afuera y como no salía nadie mi señora se acercó y le comentó a los policías lo que había pasado. Una oficial salió y me dijo que no podía ser porque ellos pasan habitualmente por ese sector y no había nadie", agregó el vecino herido en su rostro.

La policía convocó al SIEN que inmediatamente atendió a Marcos y le cosió la herida en su cara. "Estoy en cama y sigo con mi cara hinchada", explicó el hombre, que se mostró indignado con la situación.