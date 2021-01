Les barretearon el quincho y les robaron $300 mil en instrumentos

Según comentó, el o los ladrones se llevaron un televisor, dos guitarras, una pedalera, un cabezal de guitarra y un amplificador, todos elementos pertenecientes a su marido, un músico de folclore de la región. Aunque en cuanto se percataron del robo, comenzaron a difundir la noticia junto a fotos de lo sustraído, hasta el momento no han tenido novedades.

"Realizamos la denuncia en Policía enseguida, vinieron los peritos a levantar huellas, yo me he recorrido todo, he publicado por todos lados para que la gente no compre, para ver si surge algún dato, pero nada", se lamentó la mujer.

La noche del jueves, la situación se replicó en una vivienda vecina, lo que los hace pensar que quizás se trate de los mismos ladrones.

"Le robaron a una vecina de la misma manera, nada más que ella dormía adentro de la casa y le patearon la puerta. No alcanzaron a entrar porque ella los salió a correr a los gritos, y como que se asustaron y se fueron. Pero le habían aflojado hasta los focos de afuera para que la luz no los alumbrara", confió.

Esto se suma a algo por demás llamativo, y es que los delincuentes sabían cómo manejarse para no ser detectados por la cámara de un vecino en la esquina de la cuadra.

"Calculamos que los ladrones conocían muy bien la zona porque vimos que no estacionaron frente a la casa ni nada, sino que llegaron por el descampado al lado de casa, estaban todos los yuyos aplastados. Pasaron las cosas sobre el paredón y se las llevaron sin salir en las cámaras", explicó. Pocas semanas atrás, otra vecina sufrió un robo similar y encontró más tarde algunas de sus pertenencias en el mismo terreno baldío.

Por el momento, esperan que la difusión del robo pueda ayudar a recuperar algo de lo perdido, que asciende a los $300 mil. "Tenemos alguna que otra esperanza de recuperarlos porque no son cosas muy fáciles de vender, la gente del ambiente de la música se conoce. El televisor ya lo damos por perdido porque lo venden por dos mangos, pero lo demás son cosas caras y que las necesita solamente un musico".