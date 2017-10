El intendente Horacio Quiroga entregó 41 escrituras traslativas de dominio y 24 boletos de compra-venta en diversos barrios de la ciudad. Del total de las escrituras, 35 corresponden al Plan Federal 370 Viviendas de Valentina Norte y otras 6 a vecinos de Toma Norte, Alto Godoy, Provincias Unidas, Villa Ceferino y Santa Genoveva.

“Una cosa es ser ocupante y otra propietario, de hecho los derechos hereditarios no se pueden ejercer si no hay seguridad, si no hay certeza, si no hay escritura. Estamos acostumbrados a que muchas veces el que reparte la tierra es el puntero. Nosotros no tenemos punteros, sino que hay un Estado que promueve y ordena”, dijo Quiroga durante su discurso y agregó que “esta es una forma de construir ciudadanía”.

“La Municipalidad de Neuquén invierte parte de sus tierras que tiene como destino las moradas de las familias, por lo tanto es un mejoramiento de las condiciones sociales convirtiendo ocupantes de asentamientos irregulares en propietarios plenos”, añadió.