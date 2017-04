Les harán una escuela para que no viajen más

Neuquén.- “En el barrio tenemos 500 chicos que no tienen plaza ni escuela, lo único que tienen es el basural. Para nosotros proyecta sacar a los chicos de la basura y darles una calidad de vida mejor”. Ever Urrutia, presidente de la Comisión Vecinal del barrio Colonia Nueva Esperanza, celebró la firma del contrato para la construcción del edificio para una escuela primaria en un sitio de la ciudad en el que no se dispone de aulas en la actualidad.