Les quitaron la tarifa social a más de 16 mil familias

Aunque la eliminación de la tarifa social se había anticipado, la mayoría no está al tanto de que se queda sin el beneficio.

“Nadie les avisó que no existe más, no hubo una notificación, por eso CALF va a seguir aplicando el mismo precio por lo menos para los consumos de enero, pero después ya no podemos seguir”, explicó Carlos Ciapponi, presidente de la cooperativa.

Contó que el sábado pasado, en vísperas de Año Nuevo, llamó al subsecretario municipal de Servicios Concesionados, Alejandro Hurtado, para que la comuna aporte los 11 millones de pesos mensuales que se necesitan para continuar con la tarifa social, pero no tuvo éxito.

“Me contestó que ellos no van a pagar y tampoco dijeron nada desde Provincia”, relató.

Ciapponi remarcó que CALF “tampoco puede pagar la tarifa social, la mantenemos en enero por una cuestión operativa de que la información llegó sobre la hora, pero es dinero que después le vamos a reclamar al Municipio porque no lo tenemos”.

