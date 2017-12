El hombre recuperó hoy la libertad a pesar de que en 2015 había sido condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 de la ciudad de Buenos Aires, el 21 de diciembre de 2015 como autor del homicidio calificado por el vínculo de su madre Estela Garcilazo, de 69.

Sosto recuperó la libertad y se abrazó con su padre, quien lo esperaba en la Superintendencia de Investigaciones Federales, ubicada en la calle Madariaga del barrio porteño de Villa Lugano.

Según los medios nacionales, uno de los argumentos de la Cámara para liberar al sommelier fue el descuido de la escena del crimen.

"Empieza una nueva etapa de nuestra vida sin su madre, lo más importante que tuvo en su vida", dijo el padre del sommelier, Carlos Sosto.

E indicó: "Yo sé quién es mi hijo y quién era mi mujer" al tiempo que agregó: "No sé quién mató a mi mujer y no lo voy a saber nunca. La Justicia tampoco se encargó de buscarlo y yo tampoco voy a salir a buscar con rencor, ya no me interesa. Después de cuatro años, ya es imposible saber".