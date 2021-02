Liga Argentina: partidos para cerrar la primera jornada

El pasado viernes empezó de forma oficial la carrera por la Copa Diego Armando Maradona con el partido Banfield y Racing (2-0), luego Central Córdoba vs Colón (0-3) y por último, unión Santa Fe vs Atlético Tucumán (2-2).

Sábado 13 de febrero en Liga Argentina-Fase de Grupos

El día sábado se le dio continuidad a la Copa Diego Armando Maradona con una serie de partido que terminaron con resultados y otros que quizás, se veían llegar. La jornada dio inicio con Aldosivi vs Godoy Cruz (1-2), luego empezó Talleres de Córdoba vs Patronato (1-0), después Vélez vs Newells (1-0) y finalizó con el choque entre San Lorenzo y Arsenal (2-1).