Liga Argentina: segunda ronda en fase de grupos

Hoy se da inicio a una nueva jornada de la Liga Argentina por la Copa Diego Armando Maradona de la temporada 2021. Todo está listo para que se le dé inicio a la segunda ronda de fase de grupos dentro del campeonato local para seguir dando movimiento a la tabla clasificatoria nacional. Para hoy viernes 19 de febrero solamente hay dos partidos para disputarse y son entre Gimnasia de La Plata vs Talleres de Córdoba, luego chocan Arsenal vs Banfield.

Liga Argentina-Fase de Grupos-sábado 20 de febrero La disputa por la Copa Diego Armando Maradona empieza a las 17.10 con el partido entre Godoy Cruz vs Estudiantes, luego siguen Lanús vs Defensa y Justicia, seguidos por Racing Club vs Aldosivi y finaliza con el partido entre River Plate y Rosario central.

LIGA ARGENTINA 20212.jpg Segunda jornada de fase de grupos en la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Argentina. Domingo 21 de febrero-Copa Diego Armando Maradona El domingo continúa la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Liga Argentina con el partido entre Argentinos vs Platenses a las 17.10, luego continúa con la jornada con Sarmiento vs Vélez, seguidos por Patronato vs Independiente, y finalizan los encuentros del fin de semana con Newells recibiendo la visita de Boca.