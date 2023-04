Lilita Carrió: "El MPN es un régimen que vota oficialismo, esté Macri o Cristina"

—¿No lo conocías a Cervi?

No, no lo conocía. Pero me di cuenta de que es un empresario muy ligado a Neuquén, que conoce bien la problemática del tema del petróleo. Cconozco mucho a Neuquén, desde la de la infancia. Vine por primera vez hace 50 años cuando pasábamos para Bariloche. Pero también vine hace casi 30 años, estuve en Cutral Co porque fui la única diputada nacional antes que la maten a Teresa Rodríguez. Me pidieron que entre al pueblo para contar en Buenos Aires que ellos, los que cortaban la ruta, no eran guerrilleros, sino que ahí se había vaciado a YPF. Después vine a Neuquén muy chica cuando no tenía sin árboles. Ahora es una maravilla, es impresionante como han crecido los árboles y los edificios.

—¿Cómo se hace para no estar en la política sin cargos y ser influencer dentro del círculo rojo? Con una declaración algo se mueve en la política.

Se mueve bastante. La verdad mueve, no soy yo. Es la verdad la que mueve. Que las personas no dependen de los cargos. Hay mucha política que cree que porque tenés un cargo, tenés poder. La autoridad viene de la coherencia, de una conducta a lo largo de una vida así que tenga o no tenga cargos, existo, no me pueden borrar.

SFP Lilita Carrio (4).JPG

—¿Qué pasa con Macri? ¿Se va Macri y se acabó el macrismo?

Lo acompañé en todo su mandato, hicimos la alianza, fui la que estuve hasta el final en el momento más difícil de él, que fue cuando en la PASO recorrí el país sola hasta que él se largó en la última parte de la campaña. Fue un gobierno que históricamente va a quedar como el de Marcelo de T de Alvear. Es decir, un gobierno no peronista que terminó su mandato, se produjo alternancia en el poder. Es decir, ya no hay un régimen hegemónico como es el de acá, por ejemplo, en la provincia de Neuquén. Acá ya hay alternancia en el poder entre distintas fuerzas políticas. Soy garante Juntos por el Cambio, de lo que pase adentro. Y soy responsable en todo caso. No tengo autoridad partidaria ni nada, soy líder y fundadora de la Coalición Cívica ARI. Pero lo que pase en el PRO le tienen que preguntar al PRO.

—¿Creés que la deuda que se dejó en el gobierno de Macri influye hoy en la inflación? ¿Cómo analizás eso?

No, la verdad es que se pagó mucha deuda con la deuda que se contrajo. El problema es que hay un Estado que necesita una reforma profunda. No puede un 30% de la población argentina subsidiar a un 50% de la sociedad argentina. Yo la verdad es que estoy preocupada en algunas cosas.

—¿Cómo cuáles?

Tengo la seguridad de que tenemos un gran futuro con las energías renovables, tanto la solar como la eólica, además con el litio y esto que es hidrógeno verde que se puede exportar. Por eso Neuquén está bendecida por todos lados. Pero también soy consciente de que estamos ahí de que se extuinga la clase media. No se puede medir todo por lo que pasa en Neuquén que está ligada al gas y al petróleo. Pero esto es en Neuquén capital, porque vos vas te vas a Zapala y está empobrecida, vas a San Martín de los Andes y tiene todo el turismo. ¿Qué quiero decir? Neuquén tiene sus luces y sus sombras. Hace mucho que no voy a Plaza Huincul, donde fue madrina también de los exipefianos. También hace mucho que no voy a Cutral Co. Así que no sé cómo está, pero me dijeron que las condiciones de vida, no de los ingenieros sino de la gente que trabaja en Vaca Muerta, tampoco es buena. Y en el país también es así. En la Nación, hay ciudades que emergen y otras que caen.

SFP Lilita Carrio (2).JPG

—¿Qué opinión tenés sobre Neuquén, sobre Vaca Muerta? El MPN, que es uno de los pocos sino el único partido provincial que queda en la Argentina ¿Eso influye en la vida política de los partidos nacionales acá?

El Movimiento Popular Neuquino, que tuvo su origen en la familia Sapag, tuvo sus luces y sombras. Fui muy amiga de Luz Sapag, fuimos convencionales juntas. Ahora, el problema de un régimen político que no tiene ninguna ligazón con la Nación es que a veces se pierde de ser Nación. Es decir, diputados y senadores del MPN votan con los oficialismos, gobiernen esté Macri o Cristina. Entonces eso le quita cierta entidad. El partido es más un número a negociar con los oficialismos a nivel nacional. Y por el otro lado, a veces es buena la alternancia en el poder por eso estas rupturas dentro del MPN, al ser un régimen hegemónico, se dividen entre ellos, como fue el PRI en México. De ahí salió el partido de AMLO, que gobierna hoy. Yo lo conocía al hijo de Cárdenas, el de la revolución cuando Zapata del propio PRI, por eso es bueno tener un partido o una alianza que además de local sea nacional y permanezca en su lugar como es Juntos por el Cambio, acá con Pablo Cervi, que me parece un empresario bárbaro de Neuquén. Tiene una cabeza muy interesante para gobernar el futuro. Tiene esa cosa fuerte y además Jorge Taylor que es una garantía. Lo conozco hace casi 30 años, es una garantía de permanencia en los principios. También me alegró mucho que Valeria Todero, de la Coalición Cívica ARI, se anime a la intendencia de Neuquén. Mirá, la vida es un camino, así que yo vengo a sostener y además me gusta mucho sostener en momentos difíciles cuando hubo desgranamiento. A mí no me van a encontrar en los éxitos donde se cuelgan todos los candidatos, vienen todos de Buenos Aires yo estoy para los momentos difíciles en Argentina.

—¿Se viene la hora de los suplentes en Argentina? Macri de alguna manera está en retirada y Cristina más allá de que tiene centralidad también…

En la política no hay suplentes. El problema, el suplente fue Alberto (Fernández) y así nos fue. En todo caso hay momentos de sustituciones generacionales que son importantes. Nadie puede quedarse en el poder eternamente.

—¿Cómo lo ves Alberto? Más allá de que lo critiquan de todos lados. ¿Rescatás algo bueno de este gobierno?

No, pero soy institucionalista, respeto el mandato y de hecho ayudé mucho a la institucionalidad porque fui la que acordé finalmente el artículo de la ley con el Fondo Monetario Internacional, cuando incluso muchos de Juntos por el Cambio, no la querían votar. Cristina tampoco, eso hubiera hundido a la Nación, perjudicado toda la inversión en Vaca Muerta. Incluso desde afuera del país, porque me acuerdo que por la norma, lo llamé a Maxi (Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI a nivel nacional) y yo estaba en Estados Unidos y le dije ¿por qué no hacés este artículo? Un primer artículo de la ley para refinanciar la deuda, y un segundo artículo que no es competencia de Congreso. Obviamente fueron los términos del acuerdo y así fue.

—¿Qué solución tiene la Argentina de un proyecto económico?

Veo ciudades inteligentes ligadas al campo, a la energía y a la inteligencia artificial. Cuando vos ves en el mundo cómo se desarrollan hoy las naciones, vas a tener ciudades inteligentes a la industria alimenticia o, en este caso, al petróleo. Acá hay una zona donde podés ver el valle por un lado y el petróleo por el otro y la energía eólica. Y vamos a un mundo más que de naciones de grandes ciudades ligadas a grandes espacios verdes. Lo vengo diciendo desde el 2001 y cuando ves los puntos tecnológicos. En el mundo vas a ver que no es un Estado, no es todo China. Cuando ves Estados Unidos, en el caso de Silicon Valley vos tenés polos. Este es un polo ligado a la energía no renovable que va a terminar en 15 o 20 años, salvo un poco el gas, lo que viene es la energía renovable. Ustedes también la tienen, a la energía eólica. Pero son ciudades ya que la conformación hoy de Neuquén capital es de una ciudad inteligente. Lo único que hay que evitar es que te roben el futuro. Es decir, que lo producido por todo el dinero de las regalías y que lo producido por lo natural en la propia Neuquén, quede acá, que haya valor agregado. Que ésta sea una ciudad inteligente, exportadora. Este es el modelo en la zona centro de país también, yo recorrí más de 30 veces la Nación y la recorro en auto con lo cual tengo un conocimiento muy profundo.

¿Qué opinión tenés de Sergio Massa? ¿Está controlando la economía?

No, tiene un gran acuerdo con el Estado y se están llevando todo el dinero. Están haciendo grandes negocios, pero no puede sostener nada porque en realidad él es una estafa nacional. Él en sí mismo un estafador. Lo tengo estudiado desde que era secretario de Ducler cuando era chiquito en Mercado Abierto, que fue un banco que terminó implicado con dinero en narcotráfico en los Estados Unidos cuando yo después fui presidente de la Comisión de lavado de dinero y él era secretario de Aldo Ducler.

—¿Vas a ser candidata a algo este año?

La verdad es que puedo ser candidata en un minuto. Los avales están, y si es necesario para la unidad, sí. Yo no pretendo ganar, pretendo mantener la bandera de la república de la libertad, de la ley, del humanismo de los principios y de la fuerza espiritual por esto he luchado. Esto dio sentido a mi vida, si es necesario para la unidad lo voy a hacer, si no es necesario, no. Pero mi presencia en el debate acerca de la cuestión Pyme, en la eliminación de retenciones, en la economía y sobre todo de la educación del futuro, que es lo que vengo estudiando en Eurociencia. Antropología para ver cómo es la currícula, porque la universidad está muerta y la escuela está muerta. De este punto de vista creo que aportar en esa revolución educativa es muy importante y la verdad que estudio todos los días. Internet me ha producido una maravilla porque me permite acceder a conferencias, de las conferencias a los libros es una maravilla, me he especializado hasta en medicina integrativa en la pandemia.

—El domingo se vota, ¿qué mensaje tenés acá para los neuquinos?

Que voten a Juntos por el Cambio porque Neuquén también es parte de la Nación. Que ayuden a Juntos por el Cambio, que es el de todos. Los otros, que se segregaron, no. Hay muchos negocios detrás de la política. Hay dos cosas que demostraron la complicidad de gobiernos de Neuquén: uno con la Alianza, en Loma de la Lata, que nosotros siendo ARI lo denunciamos; el segundo, es el satélite, lo peor que nos pasó a la Argentina desde el punto de vista geopolítico. Es el satélite instalado desde China (la estación espacial en Quintuco) porque la guerra mundial, en realidad es tecnológica. ¿Viste cómo está rodeando China a Taiwán?, que es el mayor productor de chips del mundo, incluso para los americanos. La pelea que viene es el tema de entregar datos a otra soberanía. Y ese satélite junta datos, ceder soberanía sin el consentimiento de la Legislatura local, además es inconstitucional. Y ahí hubo complicidad del gobierno de Neuquén. También en su momento del gobierno De la Rua, yo lo denuncié porque la verdad es que el delito no tiene partido.