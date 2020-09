Linfomas: un cáncer que se puede curar pero requiere un "diagnóstico precoz"

Los linfomas se definen como “tumores del tejido linfoide” que pueden presentarse a cualquier edad, incluso en niños. Además, dependiendo del subtipo de linfoma, puede predominar en algún género o grupo etáreo particular. Una primera clasificación reconoce por un lado una entidad particular llamada “linfoma de Hodgkin”, y por otro, un gran subgrupo de procesos que en conjunto se denominan linfomas no Hodgkin.

“En general, los linfomas no Hodgkin suelen presentarse más frecuentemente en la edad media y los linfomas de Hodgkin son más habituales en sujetos más jóvenes. En el caso de los linfomas no Hodgkin hay que hacer una distinción: en nuestro medio, aproximadamente el 90% de éstos derivan de los linfocitos B y un 10 a un 15% provienen de la familia de los linfocitos T. En el caso de los linfomas B el abordaje terapéutico es variable, porque algunos de ellos son de muy baja agresividad, de modo que si reúnen determinadas condiciones pueden no requerir tratamiento inmediato. En el caso de los linfomas T, excepto una variante que afecta la piel, el resto son enfermedades muy agresivas”, explicaron expertos de la Sociedad Argentina de Hematología, en el marco de la jornada de concientización.

De acuerdo a estadísticas internacionales, cada año se presentan 2,5 casos de linfoma de Hodgkin cada 100 mil habitantes, lo que en Argentina representaría alrededor de mil nuevos casos anuales. La mayor frecuencia se da en adolescentes y adultos jóvenes (entre los 15 y 30 años) y adultos mayores de 55 años.

“En Argentina no tenemos datos puntuales, por eso formamos parte de un proyecto internacional sobre registro de linfomas T. Son patologías poco prevalentes y de muy difícil diagnóstico, ya que las manifestaciones clínicas no son muy notorias. Queremos conocer y caracterizar con más detalle estos tumores para poder desarrollar estrategias de tratamiento que mejoren el pronóstico”, sostuvo Carolina Mahuad, miembro de la Subcomisión de Linfoma de la Sociedad Argentina de Hematología. Además, “como los pacientes se diagnostican en estadios avanzados, si bien pueden tener una buena respuesta a la quimioterapia, por lo general el porcentaje que logra curaciones o remisiones completas y sostenidas en el tiempo es bajo”, alertó Mahuad.

Para tener en cuenta: los síntomas

Respecto de los síntomas, la especialista refirió que la primera manifestación de un linfoma suele ser el agrandamiento de un ganglio o grupo ganglionar, generalmente no doloroso, y que en muchos casos puede ir acompañado de síntomas generales como descenso de peso, fiebre vespertina o nocturna sin causa infecciosa que la justifique, sudoración profusa en la noche, sensación de falta de aire, decaimiento y/o picazón en el cuerpo.

DATOS

75% de los diagnosticados no conocía los síntomas.

90% de posibilidades de cura en LH detectado en forma temprana.

58% de los pacientes tardaron 6 meses en concurrir al médico después del 1° síntoma.

73% desconocía la enfermedad.

62% fue diagnosticado erróneamente.

(Fuente: Asociación Civil Linfomas Argentina)

Por qué un día Nacional de la Concientización del Linfoma

“Cada 90 segundos se diagnostica a una persona con linfoma no-Hodgkin, la forma más común de linfoma, en todo el mundo. Se trata del primer cáncer en incidencia en jóvenes (Linfoma de Hodgkin) y la tercera causa de muerte por cáncer en niños”, señaló Haydee Alicia González, presidenta de la Asociación Civil Linfomas Argentina.

Pese a esto, “en Argentina sólo uno de cada cinco pacientes con linfoma puede identificar los síntomas antes del diagnóstico, de acuerdo a una encuesta realizada por la Red Mundial de Grupos de Pacientes con Linfoma. Se trata de una de las cifras más altas de la región, lo que demuestra la falta de concientización y conocimiento de la enfermedad en nuestro país. Esto es especialmente grave en los tumores hematológicos que requieren de un inmediato inicio del tratamiento, para tener un mejor pronóstico de la enfermedad”, advirtió la titular de ACLA.