Lizy puso a Nicole en jaque con una bizarra pregunta

“¿Pero le sacás o no (lustre)?”, insistió la conductora, con humor. Incómoda y haciendo gestos con su rostro, la blonda respondió: “¡Ay, Lizy! No voy a dar esas declaraciones en la tele”.

La ex panelista de Cortá por Lozano no se quedó conforme con la salida de Neumann y arremetió otra vez cambiándole el sentido a su consulta. “Bueno, ¿le sacás lustre a la vida?”. Un poco más relajada Nicole se explayó un poco más sobre el tema y confesó que en la noche no hay “nada potable”.

“Estoy muy tranquila por ahora. No me llama salir. En la noche no encontrás nada potable. Sí me gusta mucho bailar. Estoy por salir a bailar con amigas, pero nada más”, confesó la ex conductora que mantiene una fuerte pelea con su ex, Fabián Poroto Cubero.

Neumann actualmente se encuentra soltera luego de varias reconciliaciones con Tasín, ex novio de Jimena Barón con quien Nicole tomó distancia.