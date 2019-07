Por su parte, la ministra de Educación Cristina Storioni explicó que, se están haciendo inscripciones para auxiliares de servicio para hacer reemplazos, porque realizaron un concurso donde auxiliares de servicio ascendieron al nivel administrativo y eso produjo un corrimiento en cuanto a cobertura.

"Ha generado mucha expectativa. Hemos conversado con las personas, les dijimos anoche que no era necesario quedarse, el orden de prelación no es quién llega primero, hay una calificación y, por suerte, ha sido muy ordenado", señaló la ministra.

filas-cpe-vacante-auxiliares-servicio.jpg Los postulantes para cubrir las 150 vacantes de auxiliares pasaron la noche en el predio del CPE.

Dijo que les pusieron a disposición baños químicos. "Pensamos que podía desbordarse, pero ha sido muy ordenadamente. Era previsible que en Neuquén Capital se diera esta situación", agregó.

Marillán dijo que se encargaron de recorrer las largas filas para recordarles a los postulantes que de no tener toda la documentación no podrán inscribirse dado que, la convocatoria era clara. "Le recomendamos que no se queden si les falta algún documento, ya sea certificación de antecedentes, porque no se las van a recibir. Así como tampoco si superan los 35 años, eso nos pasó con mucha gente", aclaró la dirigente gremial.