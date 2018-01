Ayer pasado el mediodía, las oficinas del Sistema Autorizado de Estacionamiento Medido (SAEM) eran un hervidero de automovilistas que llegaban con distintos reclamos. La falta de reconocimiento a los pases de discapacidad, o de las antiguas tarjetas, y las multas injustificadas fueron algunas de las quejas que presentaron ante los mostradores.

“Hay sólo cuatro personas para atender a un montón de gente y ya son las dos de la tarde”, exclamó una mujer mientras se alejaba, apurada y aún con los números en la mano, para reclamar su turno. Según expresó, el cambio de empresa no trajo más agilidad para el sistema sino confusión y nuevos problemas.

“Me dijeron que me iban a mandar una tarjeta de discapacidad pero nunca me llegó y me cobraron una multa porque me dijeron que la vieja ya no funciona más”, dijo Justino, automovilista que ayer llevó su reclamo a las oficinas del SAEM.

Aunque los usuarios aclararon que fueron atendidos con cortesía, afirmaron que el personal no era suficiente para atender la creciente de demanda de automovilistas que llegaban a hacer el cambio de sus tarjetas, pagar multas o hacer descargos.

La falta de funcionamiento de algunas terminales y las dificultades para que la aplicación móvil funcione en todos los teléfonos celulares fueron otras quejas que se oyeron ayer en las oficinas de calle Santa Fe. “A veces no funciona una terminal y hay que caminar hasta tres cuadras para poder hacer el pago”, señaló Nancy, una conductora que suele estacionar en el centro para cumplir con su trabajo.

Eduardo, un automovilista más previsor, aseguró que suele conducir con tarjetas de repuesto en caso de que no funcione la aplicación móvil. Pero otros, en cambio, no pudieron descargar la aplicación en sus teléfonos y dependen de la escasa disponibilidad de tarjetas que hay en los kioscos.

A pesar de que los altos precios por estacionar generaron resistencias durante los primeros días de vigencia del sistema, ahora son las complicaciones para pagar las que más preocupan a los usuarios. Muchos de ellos incluso tuvieron que hacer frente a una multa por algún error de la empresa.