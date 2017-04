Lo acusaron de agarrarla de los pelos y pegarle

El hecho ocurrió el 28 de diciembre del año pasado en la vivienda en la que ambos convivían, ubicada en la toma El Tanque, de Neuquén.

Eran las 23 cuando la mujer pudo ver en la cara de su agresor que el nivel de violencia escalaba sin límites, a punto de estallar.

Luego de insultarla, el hombre la agarró de los brazos y la golpeó en el estómago incontables veces.

Su pareja logró sacárselo de encima por un instante y corrió a la cocina, donde el hombre lejos de dejarla tranquila, la siguió y la agarró de los pelos.

Mientras la zamarreaba, ella atinó a agarrar una pava con agua, que le arrojó de inmediato.

Otra vez quiso huir de su agresor, pero el violento no le dio tiempo y la golpeó de nuevo: esta vez en la cabeza.

Como si no fuera suficiente, mientras ella estaba en el suelo, la tomó del pelo para levantarla y la volvió a empujar.

Cuando la mujer pudo escapar al fin, no lo dudó y fue hasta una comisaría, donde relató la atroz secuencia.

La semana pasada la Justicia acusó al hombre por lesiones leves, doblemente agravadas por ser la pareja y por violencia de género.

Durante la audiencia, el fiscal Ignacio Di Maggio indicó que como consecuencia de los golpes que recibió, la mujer debió ser trasladada al hospital Bouquet Roldán, donde se constataron diversas heridas.

“Hematomas en el labio, en los brazos, muslos y excoriaciones en rodilla”, detalló el fiscal entre las heridas que sufrió la víctima.

Sin objeciones por parte de la defensa oficial, a cargo de Verónica Zingoni, un magistrado avaló la acusación contra el hombre y otorgó un plazo de cuatro meses para efectuar la investigación.

Además de tener la denuncia, la fiscalía cuenta con un certificado médico y el testimonio de al menos siete testigos.

Para concluir, Di Maggio adelantó que el caso podría resolverse a través de una suspensión de juicio a prueba, y el juez indicó que sería viable. La fiscalía no solicitó ningún tipo de restricción hacia la víctima ni la defensa.

La pareja tiene hijos pequeños en común. Al agresor no se le dictó ningún tipo de restricción.

Arranca el debate por un femicidio vinculado

Hoy comienza el primer juicio por jurados por un caso de femicidio vinculado. Juan Ernesto Calello está acusado de asesinar de una puñalada en el corazón al cipoleño Patricio Escudero, cuando lo encontró con su ex pareja. El hecho ocurrió el 29 de octubre de 2016 a las 3, cuando Calello cayó intempestivamente a la casa de su ex en la toma 2 de Mayo, a pesar de tener una restricción de acercamiento, y cumplió con la amenaza que le había hecho a la mujer: “Te llego a ver con un chabón y lo mato”. Un día después, la Justicia le formuló cargos al joven por homicidio calificado por violencia de género vinculante, dado que mató a un tercer inocente con el objeto de hacer sufrir a su ex pareja.