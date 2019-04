Lo desenterraron porque oían gritos en su tumba

“Él tuvo dificultades pulmonares y, de un momento a otro, se murió. Pasó el velorio, toda la gente estaba triste”, contó Camilo Perdomo, vecino de la finca de Fidel, en la vereda Inda Sabaleta, en Tumaco. Quienes estaban de visita en el cementerio sacaron la tierra y rompieron el ataúd para “salvar” al fallecido. El cuerpo fue examinado por el personal médico, pero no había signos vitales, pese a las esperanzas depositadas.

Por la insistencia de los curiosos, quienes insistían en que Fidel había sido resucitado, lo remitieron al hospital San Andrés, en Chilví (Tumaco), donde de nuevo sostuvieron que el hombre no tenía signos vitales. No deja de ser extraño que el cuerpo no estaba en estado de descomposición, parecía casi intacto, solo tenía quemaduras en el rostro, ya que en Tumaco, por la humedad, es más fácil que esto ocurra con celeridad.