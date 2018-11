Lo encontró con su esposa y le extirpó los genitales

Correa estaba a préstamo en el club Sao Bento, de la segunda división brasileña, y había llegado el viernes pasado a Curitiba para asistir a la fiesta de cumpleaños de la hija de Brittes, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Concluida la celebración, el futbolista y otra decena de personas, incluidos los tres detenidos, fueron a la residencia de la familia en Sao José dos Pinhais.

“Estamos identificando quiénes son esas personas que estaban en la casa junto con el principal sospechoso. Sabemos que tres entraron con él y el jugador dentro del vehículo para matar a Daniel”, indicó el comisario. El principal sospechoso es precisamente Brittes Júnior, quien fue detenido el jueves por las autoridades, junto con su esposa y su hija.

La defensa de Brittes alegó que el futbolista habría intentado violar a su esposa -algo que la Policía no confirma- y que por eso perdió el control y agredió al futbolista hasta matarlo. Según las autoridades, antes de ser sorprendido, el joven mediocampista mandó fotos a sus amigos en las que aparecía con la esposa del principal acusado, quien al parecer estaba dormida. “Fue una exageración por parte del autor por más que (Daniel) hubiera tenido una relación con su esposa, algo que aún no sabemos. Fue un exceso, totalmente desproporcionado. No había necesidad de haberlo exterminado, y mucho menos de esa forma insidiosa y cruel”, señaló Trevisan.

--> Los policías no entendían nada

Cuando apareció el cuerpo torturado del futbolista en un descampado, la semana pasada, faltaban detalles que con el correr de las horas se fueron aclarando. “Desde la aparición del cuerpo, fue una situación muy violenta. El hombre tenía dos cortes profundos en el cuello, la cabeza estaba decapitada y los genitales estaban cortados”, señaló a los medios locales uno de los primeros policías en llegar. Según las primeras pericias, las heridas fueron provocadas por un arma blanca, pero todavía no se confirmó si los genitales fueron cortados antes o después de su muerte.