El violento crimen ocurrió ayer alrededor de las 6, en la vereda de la casa donde vivía el joven, ubicada sobre calle Raihue.

“Sentí mucho ruido y me levanté así como estaba. No alcancé a terminar de abrir la reja, que le habían pegado tres puñaladas en la vereda a mi nieto”, confió aún conmocionado Juan Carlos, el abuelo de la víctima, quien fue identificada como Franco Basualdo. “En la entrada de la casa le pegaron dos puntazos más y un piedrazo en la espalda. Se me cayó encima. Ellos lo mataron”, sentenció el hombre.

Con su nieto herido en los brazos, el abuelo llamó al padre del joven, que vive a dos cuadras de distancia. “Saqué el auto y vine para llevarlo al hospital porque, aunque llamamos, la ambulancia nunca llegó”, aseguró entre lágrimas el papá de Franco, y agregó con un hilo de voz: “Lo lastimaron por todo el cuerpo”.

En un primer momento, el joven fue llevado por su papá al hospital Heller, donde fue asistido. Si bien la intención era trasladarlo al Castro Rendón, el joven falleció a las 6:50 de un paro cardiorrespiratorio producto de las heridas sufridas.

Alrededor de las 16, mientras la familia de Basualdo aguardaba poder velar al joven, se supo el resultado de la autopsia. El joven presentaba 14 cortes en distintas partes del cuerpo, de los cuales cinco habrían sido profundos y le habrían causado la muerte.

Por el crimen, la Policía detuvo a un adolescente de 16 años que vive en el mismo barrio, señalado como uno de los asesinos y que también fue asistido en el hospital por una herida en un pie.

El papá del joven asesinado lo trasladó en su auto al hospital Heller. Allí falleció antes de ser derivado, producto de las heridas sufridas con un arma blanca.

Hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía apunta a que la víctima habría intentado robarle la moto al adolescente, por lo que este se defendió, tal como contó un joven de 18 años que estuvo el lugar.

Según explicó el comisario Daniel Segura, el adolescente había salido a dar una vuelta en moto y al regresar con unos amigos, comentó que intentaron robarle, por lo que junto con otro joven fueron hasta la casa de la víctima a reclamarle. Fue en ese momento cuando se produjo el enfrentamiento en el que Basualdo resultó apuñalado. Tanto el adolescente como su amigo de 18 años fueron demorados, aunque más tarde el mayor recuperó la libertad. Se espera que el presunto autor sea acusado hoy por el fiscal de Delitos Juveniles.

En el hecho intervino personal de las comisarías 16 y del Menor junto con Criminalística, que allanó la casa de la víctima. Se secuestró un buzo y una campera con cortes que coincidirían con las heridas que recibió Basualdo, y dos videos de la cámara de un vecino.

"No vino nunca la ambulancia. Cuando llegamos al Heller, estaban las dos ahí. Acá cualquier menor tiene total impunidad, no somos dueños de andar en la calle", dijo Federico, padre de la víctima.

"Acá siempre hay peleas. Escuché tanto ruido que me asomé, y cuando vine a la puerta ya lo habían apuñalado. Abrí la reja y se me cayó encima. Vi que eran tres, ellos lo mataron", dijo Juan Carlos, abuelo de la víctima

14 cortes sufrió el joven asesinado.

De acuerdo con la autopsia realizada ayer, la víctima tenía 14 heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, de las cuales cinco eran profundas y una le perforó el corazón.

