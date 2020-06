—¿Cómo está viviendo hoy El Chocón esta pandemia, teniendo en cuenta que es una ciudad de paso del turismo?

Nos vemos afectados y resentidos. No solo el turismo de la temporada preponderante en el verano, sino también el de los fines de semana y también cuando hay feriados. Normalmente, El Chocón completa sus plazas en esas fechas, con los hospedajes y restaurantes. En estos momentos, desde mediados de junio hasta mediados de agosto, siempre recibimos el turismo que va a la cordillera y es importante.

—¿Cuántas plazas tiene hoy El Chocón?

Tenemos 450 camas, entre hoteles, cabañas y también tenemos los ATA (alojamientos turísticos alternativos) que son departamentos, Desde el 20 de diciembre al 1° de marzo todo está lleno, y para alojarte tenés que llamar con tiempo y hacer reservas. Si venís de paso, no conseguís alojamiento.

—No tuvieron casos de COVID-19. ¿Cómo trabaja el Comité de Emergencia?

Nos cruzamos todo el tiempo, al ser una comunidad chica, entre todos los vecinos. Trabajamos en un comité donde participan el Concejo Deliberante, la Policía, Gendarmería, Prefectura y el hospital. Estamos convencidos de que lo que mejor pudimos hacer fue mantenernos aislados. Si hay ingresos de no residentes podemos tener una vida bastante parecida a nuestra normalidad, con distancia social y todas las reglamentaciones que son necesarias. Si respetamos eso, vamos a estar bien. Tenemos igual un esquema de seguridad donde los proveedores no entran a la ciudad, sino que descargan sus productos en la Ruta 22.

—¿De qué vive la gente de El Chocón?¿ Cuánto incide el Estado, más allá del turismo?

El 80% vive directa o indirectamente del Estado, desde la Gendarmería, que tiene 120 efectivos, la Policía, Prefectura, hospital, con 40 empleados, las escuelas y la Municipalidad.

—¿Están permitiendo el ingreso de personas para actividades recreativas?

Nos ajustamos a las normas provinciales y nacionales, con muchas zonas grises porque no hay un manual específico. Nunca habilitamos el ingreso, porque cuando se habilitaron las actividades recreativas no se hizo lo mismo con la circulación. Es decir, un vecino de Neuquén no puede venir a pescar a El Chocón o a hacer kitesurf, tiene que hacerlo en su radio y ejido. Esto fue polémico y tuvimos problemas porque sucedió. Pero hoy, al habilitarse la circulación, no podemos ir en contra de la ley provincial ni tenemos intenciones. Decidimos permitir el ingreso de personas que con segunda residencia en la ciudad. El turismo está resentido y tenemos que habilitar, restaurantes, no solo para la gente de El Chocón, porque con eso no alcanza, pero sí para los que tienen segunda residencia. El 50% de las casas que hay son de segunda residencia.

Les dan el OK a las visitas el domingo

El intendente Nicolás Di Fonzo dijo que de manera excepcional, el domingo, quienes no residan en El Chocón pero que acrediten ser parientes en primer grado de residentes pueden hacer visitas. Es en el marco del Día del Padre y a excepción del decreto 320/20 que prohíbe el ingreso a los no residentes a la villa, hoy turística.

