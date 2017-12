Lo que hay que hacer para poder llegar a soplar las 100 velitas

Estados unidos. En estos días el célebre actor Kirk Douglas cumplió 101 años. La edad de la leyenda de Hollywood no es habitual. No cualquiera festeja su centenario. No obstante, la esperanza de vida en aumento es una constante que se repite en las últimas décadas. No sólo por las nuevas tecnologías al servicio de la rama medicinal, sino por adoptar una serie de hábitos saludables.