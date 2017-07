"Lo que quiere la gente es poder tener trabajo"

¿Quería o no ser candidata?

Para mí era impensado, pero luego empezó a rodar la posibilidad. No tenía ningún interés. Pero yo juego en un equipo con un técnico en el MPN, y si sos jugador tenés que aceptar el lugar en el que te pone, siempre que pienses que sea así. Omar (Gutiérrez) me lo dijo, no Jorge (Sapag), que no quería saber nada. Como hermano mayor me cuida, por el grado de violencia que hay en las campañas: eso de “miente, miente que algo queda”. Coincidió con el aniversario de la muerte de mi padre (Elías Sapag), y era como la voz de su mandato, y claro, me interesa y me da orgullo la posibilidad de defender y representar a los neuquinos.

¿Está conforme con la relación que mantiene la provincia con Nación?

Yo suelo hacer un poco de historia. El movimiento nace de la adversidad. Los neuquinos sabemos cuál era la situación en el año 61. El MPN nace sumido en la pobreza. Ya habían gobernado los partidos más importantes, Perón, Frondizi. Se forma un partido político en rebeldía por la postergación del gobierno nacional. La historia del MPN es desde ese lugar a todo lo que desarrolló. El tema es: ¿Neuquén aporta o no aporta a la Nación? Ese es el gran tema. La provincia fue y es sumamente solidaria y está bien. Pero creo que los neuquinos merecemos que se nos reconozcan nuestros recursos. Tenemos que discutir la coparticipación, no estar discutiendo el fondo del conurbano. A uno le crispa los pelos saber que te van a sacar el 7% de coparticipación. Hay que abroquelarse con seriedad y responsabilidad para que Nación reconozca que no nos está dando un regalo. Y el Congreso es el lugar para dar esa discusión.

¿Y cómo ve la economía nacional y lo que dice Nación al respecto?

La situación, personalmente, creo que es mala. Si algo me preocupa fue lo social, siempre. He recorrido de norte a sur y de este a oeste. Y sé lo que está pasando en todo el país. No pueden bajar la inflación. El sistema económico financiero no le ha dado los resultados que debieran haber tenido de acuerdo con los programas económicos que ellos plantearon una y otra vez. Es obvio decirlo, pero repercute en nuestra provincia. Hay un común denominador: la gente quiere trabajo, que en los sectores productivos tengamos mejores precios. ¿De qué sirve hacer inversiones en riego y goteo si realmente no acomodan las economías regionales?

Desde la oposición, Ramón Rioseco dice que el modelo del MPN está agotado. ¿Qué siente con esa crítica?

Me pregunto dónde estuvo los últimos 55 años. Es una falta de respeto a hombres y mujeres que trabajaron por esta provincia. Yo no lo veo como un actor de la política, es como que está en el staff, pero realmente tiene otro argumento, otra vivencia. ¿Se da cuenta ahora de que está agotado el modelo? Hablamos de la segunda provincia en inversiones, la que más creció demográficamente, la que más expectativas brinda en el país. Me parece que no está en la película el muchacho. Es la sensación que a mí me da.

¿Está conforme con el nivel de inversiones petroleras? Macri dijo en enero u$s 6000 millones para el 2017 y luego Aranguren bajó las expectativas a u$s 3700 millones.

Van llegando despacito las inversiones. Estuve en Añelo con el intendente, con la gente. Empezó a moverse de a poco. Nosotros por supuesto esperamos mucho más. Más interés, más gestión, más fuerza. Tenemos que solucionar nosotros algunos temas también. No todo es mirar para afuera.

¿Qué temas?

Parte de la preocupación de las empresas es no poder trabajar. Como lo que pasó con estos piquetes en Rincón (del gremio petrolero). Eso no da el marco necesario de seguridad jurídica que suelen pedir los inversionistas.

¿Y los reclamos de comunidades que se definen como mapuches?

Es otro tema que tenemos que resolver. Hay que comprender que hay una Constitución provincial y que somos todos argentinos: mapuches, criollos e inmigrantes. Hay lugares donde no hubo crianza de animales en su tiempo y el valor de Vaca Muerta no era el que tiene ahora. Hay juicios millonarios contra empresas y la provincia en tierras donde no se permite entrar para remediar. De esto nos tenemos que hacer cargo.

Una ex concejal en Buenos Aires

Alma Sapag tuvo otra vida política antes de su actual vida política. Ella sostendrá que es la misma. Pero lo cierto es que una se desarrolló en la provincia, la actual, y otra en Orense, partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Allí fue concejal por el justicialismo. “La política es la mejor forma de solucionar los problemas. Yo siempre tuve una activa participación, desde la escuela de mis hijos hasta cuando fui funcionaria”, cuenta. “Por eso defiendo a la política, en medio de la andana de críticas que abundan a los políticos, muy generalizadoras en su mayoría”, dice. “El mundo está lleno de opinólogos. No hay nada mejor que ser un acto de lo que te toca vivir”, añade.

Cuenta que al final terminó “sufriendo mucho el desarraigo” y que eso la motivó, ya con sus hijos grandes, a regresar a la provincia.